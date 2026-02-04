Handbal feminin: Bianca Bazaliu revine la Corona Braşov

Corona Braşov a anunţat, miercuri, revenirea sportivei Bianca Bazaliu la echipa de handbal, din vara acestui an, informează news.ro.

"Din vara anului 2026, Bianca va îmbrăca din nou tricoul galben-albastru pentru următoarele două sezoane. Inter stânga cu experienţă la cel mai înalt nivel, Bianca vine de la CS Gloria 2018 Bistriţa, echipă pentru care evoluează din 2022”, precizează Corona Braşov.

De-a lungul carierei, a mai jucat pentru CSM Bucureşti, CSM Corona Braşov şi RK Podravka Koprivnica, având prezenţe constante atât în competiţiile interne, cât şi în Champions League şi EHF European League. Este, totodată, o prezenţă constantă în lotul echipei naţionale a României.