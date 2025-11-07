Handbal feminin: Lotul României pentru meciurile de la Trofeul Carpaţi, între 20-23 noiembrie, la Bistriţa

FR Handbal a anunţat, miercuri seară, componenţa lotului României pentru Trofeul Carpaţi, care va avea loc între 20-23 noiembrie, la Bistriţa. În 27 noiembrie, tricolorele vor debuta la Campionatul Mondial, potrivit news.ro.

Conform FRH, componenţa lotului convocat de antrenorul Ovidiu Mihăilă este format din următoarele jucătoare:

Iulia Dumanska, Bianca Curmenţ, Elena Şerban - portari

Sonia Seraficeanu, Mihaela Mihai - extreme dreapta

Alicia Gogîrlă - inter dreapta

Rebeca Necula, Alisia Boiciuc, Andreea Popa, Elena Roşu, Cristina Laslo - centri

Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Asma Elghaoui - pivoţi

Sorina Grozav, Maryia Skrobic - interi stânga

Gabriela Dumitraşcu, Eva Kerekeş - extreme stânga.

România va juca, în ordine, cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie).

Vor fi ultimele teste înaintea participării la Campionatul Mondial din Germania şi Olanda, între 27 noiembrie - 14 decembrie. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).