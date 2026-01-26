Handbal feminin: Maria Gomes da Costa rămâne la Minaur până în 2028

Căpitanul echipei CS Minaur Baia Mare, Maria Gomes da Costa, a semnat prelungirea contractului până în 2028, potrivit news.ro.

Maria a sosit la Minaur în vara anului 2023, de la formaţia spaniolă Rocasa Gran Canaria, şi de atunci a devenit o piesă importantă în angrenajul echipei. În tricoul băimărean, a disputat 69 de meciuri oficiale, reuşind să înscrie 144 de goluri în competiţiile interne şi internaţionale (Campionat, Cupa României, Supercupă şi cupele europene).

Născută la 13 iulie 1999, la Almería (Spania), Maria evoluează pe postul de inter stânga. Şi-a început cariera la BM Almería (juniori), continuând apoi la echipa de senioare, iar în anul 2020 s-a transferat la Rocasa Gran Canaria.

La nivel internaţional, Maria a reprezentat Spania la toate categoriile de vârstă, de la junioare până la echipa naţională de senioare.