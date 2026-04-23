Hidroelectrica obţine finanţare pentru proiectul de stocare cu baterii la Porţile de Fier II

Hidroelectrica a semnat contractul pentru o finanţare nerambursabilă în valoare de 43.370.902,87 lei, obţinută prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul apelului P1_OS1.5 - Sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei electrice, pentru implementarea proiectului „Instalaţie de stocare cu baterii de acumulatori la C.H.E. Porţile de Fier II”, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Proiectul investiţional al Hidroelectrica, cu o valoare totală estimată de aproximativ 310 milioane lei, prevede instalarea unei capacităţi de 64 MW şi 256 MWh. Investiţia contribuie la creşterea flexibilităţii sistemului energetic şi la integrarea eficientă a surselor regenerabile, prin furnizarea de servicii de echilibrare şi reglaj.

Implementarea proiectului valorifică infrastructura hidroenergetică existentă precum şi capacităţile de racordare disponibile, ceea ce permite optimizarea costurilor şi accelerarea termenelor de realizare. Totodată, proiectul consolidează rolul Hidroelectrica în dezvoltarea infrastructurii de flexibilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional, transmire comunicatul de presă.

Hidroelectrica avansează dezvoltarea proiectelor de hibridizare a activelor existente, prin integrarea capacităţilor hidroenergetice cu soluţii complementare de producţie din surse regenerabile şi sisteme de stocare, într-o arhitectură operaţională unitară. Această abordare permite creşterea flexibilităţii şi a eficienţei portofoliului, optimizarea utilizării infrastructurii existente şi maximizarea valorii energiei produse, contribuind la asigurarea echilibrului şi adecvanţei Sistemului Electroenergetic Naţional, se arată într-un comunicat de presă transmis redacţiei.