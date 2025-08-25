Hidroelectrica, PPC şi Electrica sancţionate de ANPC pentru nereguli în relaţia cu consumatorii

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat sancţiuni mai multor furnizori de energie, printre care Hidroelectrica, PPC Energie şi Electrica Furnizare, pentru practici considerate înşelătoare şi lipsa de transparenţă faţă de clienţi.

Controalele, desfăşurate în perioada aprilie - iunie 2025, au vizat 116 operatori economici şi 431 de contracte. Comisarii ANPC au identificat abateri la 20 dintre companii, aplicând 24 de amenzi contravenţionale în valoare de peste 370.000 de lei, 10 avertismente şi măsuri de remediere pentru 12 operatori.

În cazul marilor furnizori, au fost constatate deficienţe precum: redactarea neclară a clauzelor contractuale, lipsa menţionării preţului final cu toate taxele incluse, emiterea întârziată a facturilor, neconcordanţe între ofertele afişate şi cele publicate pe site-uri, precum şi lipsa prevederilor privind soluţionarea alternativă a litigiilor.

Hidroelectrica a confirmat că a primit o amendă de 10.000 de lei, precizând că „în contextul volumului foarte mare de clienţi şi al digitalizării pot apărea situaţii punctuale care necesită corecţii sau ajustări”. Electrica Furnizare a transmis că „tratează cu maximă seriozitate orice sesizare” şi îşi reafirmă angajamentul pentru servicii la standarde înalte, iar PPC Energie a explicat că figurează pe lista sancţionaţilor ca urmare a unui avertisment aplicat sucursalei din Vaslui.

Pe lângă cei trei mari furnizori, ANPC a mai identificat abateri la Digi România, Grenerg şi Renovatio Trading.