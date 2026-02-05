Hidroelectrica revine pe primul loc la BVB, cu o valoare de piaţă de 62,4 miliarde RON

Hidroelectrica S.A. a revenit astăzi pe poziţia de lider a clasamentului companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) după capitalizarea bursieră, transmite un comunicat de presă al companiei.

Acţiunile Hidroelectrica au înregistrat în cadrul şedinţei de tranzacţionare de astăzi o apreciere de aproximativ 14% faţă de luna septembrie 2025. Această creştere a determinat o majorare a capitalizării bursiere cu aproximativ 7,7 miliarde lei, de la 54,7 miliarde lei la 62,4 miliarde lei, consolidând poziţia companiei ca cea mai valoroasă companie românească listată la BVB, se menţionează în cadrul comunicatului.

Atingerea unui maxim istoric al preţului acţiunii, înregistrat pe 28 ianuarie 2026, la nivelul de 142 lei/acţiune a susţinut de asemenea performanţa companiei. Această valoare corespunde unei capitalizări de piaţă de 63,8 miliarde lei, marcând o creştere de circa 17% faţă de septembrie 2025.

Hidroelectrica a raportat o evoluţie semnificativă din perspectiva randamentului total al preţului acţiunii, ajustat cu dividendele distribuite: de la un randament de aproximativ 39% la 1 septembrie 2025, acesta a urcat la circa 56% în şedinţa de astăzi 5 februarie 2026, detaliază comunicatul companiei.

CEO-ul Hidroelectrica, Bogdan Badea, a declarat că „de la preluarea mandatului de CEO în septembrie 2025, am avut ca prioritate accelerarea programului de investiţii al Hidroelectrica, dezvoltarea de noi capacităţi de producţie şi stocare şi valorificarea parteneriatelor strategice. Revenirea companiei pe prima poziţie în clasamentul capitalizării bursiere confirmă încrederea investitorilor în direcţia noastră de dezvoltare, în proiectele majore aflate în derulare, precum şi în programele de hibridizare hidro-solar şi stocare. Continuăm să investim responsabil în modernizarea infrastructurii, în extinderea capacităţilor regenerabile şi în soluţii inovatoare, pentru a asigura creştere sustenabilă, securitate energetică şi valoare pe termen lung pentru acţionari şi pentru economia României”.