Holcim România îşi extinde portofoliul în infrastructură cu achiziţia Uranus Pluton

Holcim România a anunţat achiziţia companiei Uranus Pluton SRL, un operator de carieră de granit activ din 2004 în localitatea Cerna, judeţul Tulcea, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Tranzacţia reprezintă un pas strategic pentru consolidarea poziţiei Holcim pe piaţa materialelor pentru infrastructură şi construcţii feroviare, se arată în comunicat.

Prin această achiziţie, conform sursei amintite, Holcim România intră pe segmentul produselor din piatră de carieră utilizate în producţia de asfalt, proiecte feroviare şi alte lucrări de mare amploare. Comunicatul subliniază că operaţiunea urmăreşte extinderea portofoliului de soluţii, întărirea lanţului valoric şi susţinerea unei creşteri sustenabile pe termen lung.

Uranus Pluton SRL are în prezent peste 80 de angajaţi, care îşi vor continua activitatea în cadrul companiei Holcim, mai este precizat în comunicatul de presă.

CEO Holcim România & Market Head Moldova, Bogdan Dobre, a declarant: „Această achiziţie ne extinde capabilităţile în lanţul valoric al infrastructurii şi ne întăreşte angajamentul de a oferi soluţii sigure şi fiabile pentru nevoile în creştere ale României în materie de construcţii şi mobilitate”, potrivit comunicatului.