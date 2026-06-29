Holding Familia Safir investeşte 16,5 milioane de euro în extinderea capacităţilor proprii de producţie

Holding Familia Safir anunţă finalizarea achiziţiei platformelor avicole din Tătărăşti şi Parincea (judeţul Bacău), respectiv Simila-Zorleni (judeţul Vaslui). Tranzacţia, realizată prin intermediul companiei Sagem pentru activele deţinute anterior de Ferma Avicolă Şerban, se ridică la o valoare de 16,5 milioane de euro, fără TVA, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Activele preluate includ terenurile, halele de creştere, construcţiile, instalaţiile şi echipamentele aferente platformelor avicole. Prin această investiţie strategică, infrastructura de producţie a holdingului se extinde cu 37 de hale de creştere şi 20 de hectare de teren, asigurând o capacitate suplimentară estimată la 4,5 milioane de pui pe an. Noua facilitate va genera o creştere a producţiei totale a grupului cu aproximativ 39%, conform sursei citate.

„În industria alimentară, controlul asupra producţiei este unul dintre cele mai importante avantaje competitive. Această investiţie ne permite să ne dezvoltăm capacitatea de producţie proprie şi să consolidăm un model integrat pe care l-am construit în timp, de la bob la raft. Ne dorim să continuăm să oferim consumatorilor acelaşi pui corect, crescut ca pentru copiii noştri, după standardele care definesc Familia Safir şi să susţinem dezvoltarea brandurilor noastre atât în România, cât şi pe pieţele externe”, a declarat George Safir, Manager General al Holdingului Familia Safir, potrivit comunicatului de presă.

Platformele avicole achiziţionate erau deja exploatate de Sagem în baza unui contract de leasing operaţional, iar finalizarea tranzacţiei permite integrarea lor completă în strategia operaţională a grupului. Procesul de preluare a fost demarat încă din anul 2023, asigurând totodată protejarea locurilor de muncă pentru cei aproape 40 de angajaţi ai fermelor. În prezent, peste 80% dintre puii procesaţi de Familia Safir provin din unităţile proprii de creştere, se mai arată în sursa citată.