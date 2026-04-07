HotNews: „Realitatea Plus a făcut plăţi în timpul şedinţei CNA, susţine Mircea Toma”

Membrul CNA Mircea Toma a declarat, într-un dialog cu HotNews, că în timpul şedinţei de marţi în care s-a decis retragerea licenţei Realitatea Plus au fost făcute plăţi pentru o parte dintre amenzile restante ale postului, însă acestea nu au acoperit integral obligaţiile neachitate.

Potrivit HotNews, Mircea Toma a descris şedinţa drept una tensionată şi a afirmat că, în timpul unei pauze de aproximativ o oră, au început să fie transmise dovezi de plată către Consiliul Naţional al Audiovizualului.

„Ce s-a întâmplat astăzi este spectaculos, pentru că în urma protestelor colegilor noştri am acceptat o pauză de o oră. În această oră au curs plăţile. Realitatea a plătit în draci, dar nu a reuşit să plătească toate amenzile, că erau vreo 30 restante”, a declarat Mircea Toma pentru HotNews.

Potrivit acestuia, Realitatea Plus ar fi achitat anterior o parte dintre sancţiunile aplicate de CNA, însă nu şi pe cele mai vechi, conform aceleiaşi surse. Toma a afirmat că postul nu ar fi plătit 28 de amenzi din 2024, în valoare totală de 605.000 de lei, precizează aceeaşi sursă.

HotNews mai notează că, potrivit lui Toma, la începutul lunii aprilie mai rămăseseră două instituţii media care nu transmiseseră dovada achitării amenzilor către CNA: Realitatea Plus şi Gold FM.

Membrul CNA a explicat că, potrivit legii audiovizualului, nu este suficientă doar plata propriu-zisă a amenzii, ci şi transmiterea către Consiliu a dovezii de plată în termenul prevăzut de lege. În lipsa acestei dovezi, sancţiunea figurează în continuare ca neachitată, conform HotNews.

Referindu-se la desfăşurarea şedinţei, Mircea Toma a susţinut, potrivit HotNews, că doi membri ai CNA au cerut amânarea deciziei şi ar fi încercat să împiedice desfăşurarea votului, invocând faptul că ordinea de zi a fost transmisă târziu.

Potrivit aceleiaşi surse, până la o eventuală decizie a instanţei, televiziunea nu mai are dreptul să emită în regim clasic.