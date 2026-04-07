HotNews: Valentin Jucan (CNA) afirmă că Realitatea Plus nu va putea emite nici online

Valentin Jucan, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, a declarat că Realitatea Plus nu va putea continua emisia nici în mediul online în aceeaşi formulă, după retragerea licenţei de către CNA, potrivit HotNews.

Declaraţia vine în contextul în care Anca Alexandrescu a susţinut, într-o primă reacţie, că postul de televiziune îşi va continua activitatea în online, conform Realitatea.net.

Potrivit HotNews, Valentin Jucan a explicat că o eventuală difuzare în aceleaşi condiţii ar echivala cu retransmisia unui post fără licenţă.

„Dacă postul ar emite în aceeaşi formulă în mediul online, ar fi vorba despre retransmisia unui post fără licenţă”, a afirmat acesta în dialogul cu HotNews.

Jucan a mai precizat că emisia celor două posturi vizate de decizia CNA ar urma să înceteze „probabil mâine”.

Totodată, potrivit acestuia, CNA va transmite decizia atât operatorilor de cablu, cât şi furnizorilor de internet, pentru a preveni difuzarea în continuare a posturilor fără licenţă, conform publicaţiei sursă.

„Vom transmite decizia noastră şi companiilor de cablu, să se asigure că nu transmit un post fără licenţă şi, de asemenea, vom transmite aceeaşi decizie şi platformelor, respectiv ISP-iştilor, astfel încât postul să nu mai aibă posibilitatea de a emite în acelaşi format în mediul online”, a declarat Valentin Jucan pentru HotNews.