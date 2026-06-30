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HUBIX semnează cu NEXO Group pentru dezvoltarea proiectului Abito Pipera

L.B.
Companii / 30 iunie, 14:06

Board si Fondatori Hubix; Bogdan Dinu, Daniel Tudor, Cristian Istratescu

Board si Fondatori Hubix; Bogdan Dinu, Daniel Tudor, Cristian Istratescu

Proiectul va include 150 de apartamente şi spaţii comerciale, 198 de locuri de parcare, zone verzi, funcţiuni comunitare şi soluţii eficiente energetic, într-una dintre cele mai active zone rezidenţiale din Bucureşti

HUBIX, companie românească de investiţii şi management imobiliar, anunţă semnarea parteneriatului cu NEXO Group pentru dezvoltarea proiectului rezidenţial Abito Pipera, amplasat pe Şos. Bucureşti Nord 14C, în zona Pipera.

Proiectul are o valoare de dezvoltare estimată la 28 de milioane de euro şi va include 150 de apartamente şi spaţii comerciale, 198 de locuri de parcare, boxe de depozitare, spaţii verzi, loc de joacă pentru copii, zone de promenadă, pistă de alergare şi pistă pentru biciclete pe lungimea ansamblului, conform unui comunicat de presă remis readcţiei.

pistă pentru biciclete pe lungimea ansamblului.

În cadrul parteneriatului, NEXO Group coordonează dezvoltarea, execuţia şi componenta tehnică a proiectului. HUBIX participă ca partener investiţional, cu rol în structurarea capitalului, guvernanţa financiară şi disciplina de implementare a proiectului.

Abito Pipera va include studio-uri şi apartamente cu 2, 3 şi 4 camere, un mix rezidenţial adaptat mai multor tipuri de cerere: locuire individuală, cupluri, familii şi achiziţii pentru investiţie. Zona Pipera atrage atât cumpărători finali care urmăresc accesul rapid către nordul Capitalei, cât şi investitori interesaţi de cererea de închiriere generată de proximitatea faţă de centrele de business, retail şi servicii.

Pipera a trecut, în ultimii ani, de la statutul de zonă dominată de birouri la una dintre cele mai dinamice pieţe rezidenţiale din Bucureşti. Cererea este susţinută de apropierea faţă de zonele de business Aviaţiei şi Floreasca, de accesul la centre comerciale precum Promenada Mall şi Pipera Plaza, de proximitatea faţă de Parcul Herăstrău şi de dezvoltarea infrastructurii de servicii din nordul oraşului.

Din punct de vedere tehnic, Abito Pipera este proiectat conform standardelor nZEB şi va include soluţii orientate către confort şi costuri de utilizare controlabile. Fiecare unitate va avea pompă de căldură individuală pentru încălzire şi răcire, încălzire în pardoseală şi răcire prin ventiloconvectoare.

„Pentru noi, Abito Pipera este un proiect în care diferenţa trebuie să se vadă în felul în care clădirea funcţionează, nu doar în felul în care arată. Am pus accent pe soluţii tehnice coerente: pompe de căldură individuale, încălzire în pardoseală, răcire prin ventiloconvectoare, eficienţă energetică şi o coordonare atentă între proiectare, construcţii şi instalaţii. Experienţa NEXO Group în execuţie şi MEP ne ajută să luăm decizii mai bune încă din fazele iniţiale şi să reducem riscul unor compromisuri tehnice pe parcurs. Pentru cumpărător, aceste lucruri se traduc în confort, costuri de utilizare mai predictibile şi un produs imobiliar construit cu mai multă atenţie la detaliile care contează după livrare”, a declarat Sorin Lăpădatu, CEO NEXO Group.

Pentru NEXO Group, Abito Pipera vine după proiecte deja cunoscute pe piaţă, precum NEXO Timpuri Noi şi NEXO Nature, desemnat „Proiectul Anului 2025 de Case şi Vile” în cadrul Galei Imobiliare.ro şi premiat cu „Premiul pentru Ecosistem de Instalaţii Performante” în cadrul nZEB Expo 2026.

„HUBIX a intrat în acest proiect pentru că are trei lucruri clare: o locaţie lichidă, un produs adaptat cererii şi un partener care poate controla execuţia. Pentru noi, capitalul trebuie să intre în proiecte unde disciplina financiară şi calitatea produsului pot construi valoare reală. Abito Pipera marchează un pas important pentru HUBIX în zona de nord a Bucureştiului, într-o piaţă în care cumpărătorii sunt tot mai atenţi la locaţie, eficienţă energetică, costuri de utilizare şi calitatea echipei care dezvoltă proiectul”, a declarat Daniel Tudor, Chief Investment Officer HUBIX.

Abito Pipera este a opta investiţie importantă a HUBIX, după proiecte lansate în mai multe oraşe ale României, între care CitiUs în Cluj-Napoca, City of Mara Forum în Timişoara, The Lake Home în Sibiu şi parcuri de retail în Târgu-Mureş, Drobeta-Turnu Severin şi Răducăneni, judeţul Iaşi.

Comercializarea apartamentelor va fi realizată de The Concept, companie de consultanţă imobiliară cu peste 15 ani de experienţă, activă în România şi Polonia. The Concept a coordonat vânzările pentru peste 130 de dezvoltări rezidenţiale şi peste 6.000 de apartamente, iar în Abito Pipera susţine poziţionarea, strategia comercială şi procesul de vânzare.

Prin acest parteneriat, NEXO Group şi HUBIX reunesc execuţia integrată, experienţa tehnică, capitalul investiţional şi disciplina financiară într-un proiect rezidenţial adaptat unei zone unde cererea rămâne ridicată, iar criteriile reale de achiziţie sunt tot mai clare: amplasare, eficienţă energetică, spaţii comune, funcţiuni comerciale, costuri de utilizare şi predictibilitate în dezvoltare.

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