ICCJ confirmă legalitatea măsurilor asigurătorii dispuse de ANAF în cazul Micula

A.F.
Miscellanea / 4 noiembrie, 08:46

ICCJ confirmă legalitatea măsurilor asigurătorii dispuse de ANAF în cazul Micula

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF menţinând măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor S.C. EUROPEAN FOOD S.A. şi S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT S.R.L

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF, privind acţiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. şi Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanţa supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF - prin care au fost puse sub sechestru bunuri ale acestor firme - sunt legale şi justificate. Decizia are rolul de a proteja interesele statului şi de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană.

ANAF a instituit măsuri asigurătorii, în cursul anului 2024, pentru recuperarea ajutorului de stat în cazul Micula, în baza Deciziei Comisiei Europene C (2015)2112 final din 30 martie 2015, având în vedere că, în urma analizării stării de fapt fiscale a debitorilor persoane fizice şi juridice, care răspund în solidar pentru rambursarea ajutorului de stat, au fost identificate elemente privind înstrăinarea unor bunuri mobile si imobile.

În baza probelor prezentate şi a argumentelor invocate în faţa instanţelor de judecată ANAF a menţinut deciziile de instituire a măsurilor asigurătorii în vederea recuperării ajutorului de stat ilegal stabilit prin Decizia Comisiei Europene din anul 2015, ca urmare a unor hotărâri ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Astfel, pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-au aflat dosarele nr. 435/35/2024 şi nr. 505/35/2024 având ca părţi AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ şi S.C. EUROPEAN FOOD S.A., precum şi S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT S.R.L.

În dosarul nr. 435/35/2024 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin hotărârea judecătorească din data de 15.10.2025, a admis recursul declarat de recurenta-pârâtă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor împotriva Sentinţei civile nr. 246 din data de 16 decembrie 2024, pronunţată de Curtea de Apel Oradea - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. A casat în parte sentinţa recurată şi, rejudecând, a respins capătul de cerere formulat de reclamanta Societatea European Food S.A. vizând anularea Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii, ca neîntemeiat.

Totodată, în dosarul nr. 505/35/2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin hotărârea judecătorească pronunţată în data de 30.10.2025 a respins recursul formulat de reclamanta Transilvania General Import-Export SRL împotriva Sentinţei nr. 249 din 19 decembrie 2024 a Curţii de Apel Oradea - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Astfel, în vederea aplicării tuturor măsurilor cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei Europene C(2015)2112 final din 30 martie 2015, ANAF a asigurat conservarea patrimoniului persoanelor juridice şi fizice care răspund în solidar pentru rambursarea ajutorului de stat în cazul Micula, prin dispunerea măsurilor asigurătorii.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

04 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 noiembrie

