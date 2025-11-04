ICCJ confirmă legalitatea măsurilor asigurătorii dispuse de ANAF în cazul Micula

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF menţinând măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor S.C. EUROPEAN FOOD S.A. şi S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT S.R.L

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF, privind acţiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. şi Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanţa supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF - prin care au fost puse sub sechestru bunuri ale acestor firme - sunt legale şi justificate. Decizia are rolul de a proteja interesele statului şi de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană.

ANAF a instituit măsuri asigurătorii, în cursul anului 2024, pentru recuperarea ajutorului de stat în cazul Micula, în baza Deciziei Comisiei Europene C (2015)2112 final din 30 martie 2015, având în vedere că, în urma analizării stării de fapt fiscale a debitorilor persoane fizice şi juridice, care răspund în solidar pentru rambursarea ajutorului de stat, au fost identificate elemente privind înstrăinarea unor bunuri mobile si imobile.

În baza probelor prezentate şi a argumentelor invocate în faţa instanţelor de judecată ANAF a menţinut deciziile de instituire a măsurilor asigurătorii în vederea recuperării ajutorului de stat ilegal stabilit prin Decizia Comisiei Europene din anul 2015, ca urmare a unor hotărâri ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Astfel, pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-au aflat dosarele nr. 435/35/2024 şi nr. 505/35/2024 având ca părţi AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ şi S.C. EUROPEAN FOOD S.A., precum şi S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT S.R.L.

În dosarul nr. 435/35/2024 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin hotărârea judecătorească din data de 15.10.2025, a admis recursul declarat de recurenta-pârâtă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor împotriva Sentinţei civile nr. 246 din data de 16 decembrie 2024, pronunţată de Curtea de Apel Oradea - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. A casat în parte sentinţa recurată şi, rejudecând, a respins capătul de cerere formulat de reclamanta Societatea European Food S.A. vizând anularea Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii, ca neîntemeiat.

Totodată, în dosarul nr. 505/35/2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin hotărârea judecătorească pronunţată în data de 30.10.2025 a respins recursul formulat de reclamanta Transilvania General Import-Export SRL împotriva Sentinţei nr. 249 din 19 decembrie 2024 a Curţii de Apel Oradea - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Astfel, în vederea aplicării tuturor măsurilor cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei Europene C(2015)2112 final din 30 martie 2015, ANAF a asigurat conservarea patrimoniului persoanelor juridice şi fizice care răspund în solidar pentru rambursarea ajutorului de stat în cazul Micula, prin dispunerea măsurilor asigurătorii.