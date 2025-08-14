Ilie Bolojan: ”Din punctul de vedere al investiţiilor, suntem într-o situaţie dificilă”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că ”provocările” privind investiţiile în această perioadă sunt legate, pe de o parte, de faptul că au fost contractate din fonduri publice naţionale, cheltuieli pentru care nu există fonduri, el spunând că investiţiile făcute din aceste fonduri vor încetini, potrivit news.ro.

Bolojan susţine că partea cea mai mare a bugetului pentru investiţii este alocată cofinanţării proiectelor din fonduri europene, pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente acestor proiecte.

”Din punctul de vedere al investiţiilor, suntem într-o situaţie dificilă, pentru că am contractat în anii trecuţi lucrări în nişte valori foarte mari, pe care nu le mai putem susţine în ritmul care s-ar dori şi atunci o parte din aceste investiţii, începute deja, dar pentru care, trebuind să asigurăm o finanţare exclusiv din bugetele naţionale, nu le mai putem asigura, vor încetini”, a afirmat Ilie Bolojan, la Digi 24, miercuri seară.

Premierul a explicat că este vorba despre investiţii pentru care plăţile vor fi eşalonate în următorii ani.

Ilie Bolojan a arătat că şi proiectele finanţate din fonduri europene, dar care includ şi cheltuieli neeligibile, respectiv fonduri alocate de la bugetul de stat, necesită sume importante şi reprezintă, de asemenea, ”o provocare”.

”Cea mai mare parte a bugetului pe care noi îl avem pentru investiţii se duce pentru cofinanţarea acestor proiecte. Acestea sunt provocările în această perioadă”, a adăugat Bolojan.