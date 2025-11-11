Ilie Bolojan: ”Se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU”

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, marţi, că se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU, după discuţiile pe care le-a avut cu reprezentaţii companiilor şi camerelor de comerţ, privind aceste prevederi, răspuns la dificultăţile pe care i le-au semnalat, potrivit news.ro.

Premierul spune că este doar prima etapă şi că urmează simplificarea procedurilor de obţinere a avizelor de mediu, el afirmând că energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii şi de birocraţie.

”Se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU. După dezbaterile din ultima lună, am finalizat proiectul de simplificare şi debirocratizare a procedurilor de obţinere a avizelor ISU. Împreună cu secretarul de stat Raed Arafat m-am întâlnit azi cu reprezentaţii companiilor şi camerelor de comerţ pentru discuţii privind aceste prevederi, răspuns la dificultăţile pe care mi le-au semnalat în întâlnirile precedente”, a scris premierul pe Facebook.

Ilie Bolojan arată că ”Ordonanţa de Urgenţă cu noile reguli va fi pusă în transparenţă decizională până la finalul săptămânii”.

”Termenele de avizare vor fi scurtate, procesul va fi debirocratizat şi digitalizat, iar regulile clare nu vor mai lăsa loc de interpretări şi soluţii neunitare. Toate acestea fără a reduce standardele de siguranţă împotriva incendiilor”, a adăugat şeful Executivului.

Potrivit lui Ilie Bolojan, este doar prima etapă, pentru că urmează simplificarea procedurilor de obţinere a avizelor de mediu.

”Energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii şi de birocraţie”, a comentat premierul.