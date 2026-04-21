Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ilie Bolojan anunţă negocieri pentru susţinerea unui guvern minoritar şi adoptarea legislaţiei PNRR

A.G.
Politică / 21 aprilie, 14:42

Sursa foto: Facebook / Ilie Bolojan

Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a anunţat că partidul pe care îl conduce va începe discuţii cu grupurile politice care susţin actualul guvern - USR, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale - pentru a clarifica în ce formulă ar putea funcţiona un guvern minoritar, potrivit Agerpres. El a precizat că va propune şi un moratoriu parlamentar, astfel încât proiectele necesare pentru implementarea PNRR să fie adoptate indiferent de culoarea politică, conform aceleiaşi surse.

„Vom iniţia discuţii cu grupurile politice care susţin actualul guvern în zilele următoare, începând de astăzi şi mâine, grupurile USR, UDMR şi grupul minorităţilor, în aşa fel încât să clarificăm prin ce formulă ar putea funcţiona un guvern minoritar", a declarat Bolojan după şedinţa BPN al PNL, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, „responsabilitatea pentru perioada următoare este imensă, având în vedere presiunile şi provocările" din această perioadă, precizează Agerpres.

„Una dintre cele mai importante probleme este finalizarea investiţiilor în autostrăzi, în şcoli, în spitale, în anvelopări de blocuri. Aceste investiţii sunt finanţate din PNRR. Pentru a absorbi aceşti bani până la finalul lunii august este nevoie de un sprijin parlamentar în aşa fel încât să putem adopta legislaţia necesară pentru îndeplinirea jaloanelor şi avem trei patru proiecte de legi care trebuie adoptate până la sfârşitul sesiunii parlamentare în aşa fel încât să putem să facem această absorbţie de fonduri şi să finanţăm aceste lucrări importante de investiţii. Pentru asta vom propune un moratoriu parlamentar în aşa fel încât indiferent de culoarea politică, indiferent de modul în care vedem un lucru sau altul, România să nu piardă sumele importante şi să putem finanţa în continuarea aceste lucrări", a mai spus Bolojan, conform publicaţiei sursă.

Biroul Politic Naţional al PNL şi Grupurile Parlamentare ale PNL au adoptat, marţi, în unanimitate, o rezoluţie în care îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate, mai notează Agerpres.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

21 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 21 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 aprilie
Ediţia din 21.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

