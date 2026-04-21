Ilie Bolojan anunţă negocieri pentru susţinerea unui guvern minoritar şi adoptarea legislaţiei PNRR

Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a anunţat că partidul pe care îl conduce va începe discuţii cu grupurile politice care susţin actualul guvern - USR, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale - pentru a clarifica în ce formulă ar putea funcţiona un guvern minoritar, potrivit Agerpres. El a precizat că va propune şi un moratoriu parlamentar, astfel încât proiectele necesare pentru implementarea PNRR să fie adoptate indiferent de culoarea politică, conform aceleiaşi surse.

„Vom iniţia discuţii cu grupurile politice care susţin actualul guvern în zilele următoare, începând de astăzi şi mâine, grupurile USR, UDMR şi grupul minorităţilor, în aşa fel încât să clarificăm prin ce formulă ar putea funcţiona un guvern minoritar", a declarat Bolojan după şedinţa BPN al PNL, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, „responsabilitatea pentru perioada următoare este imensă, având în vedere presiunile şi provocările" din această perioadă, precizează Agerpres.

„Una dintre cele mai importante probleme este finalizarea investiţiilor în autostrăzi, în şcoli, în spitale, în anvelopări de blocuri. Aceste investiţii sunt finanţate din PNRR. Pentru a absorbi aceşti bani până la finalul lunii august este nevoie de un sprijin parlamentar în aşa fel încât să putem adopta legislaţia necesară pentru îndeplinirea jaloanelor şi avem trei patru proiecte de legi care trebuie adoptate până la sfârşitul sesiunii parlamentare în aşa fel încât să putem să facem această absorbţie de fonduri şi să finanţăm aceste lucrări importante de investiţii. Pentru asta vom propune un moratoriu parlamentar în aşa fel încât indiferent de culoarea politică, indiferent de modul în care vedem un lucru sau altul, România să nu piardă sumele importante şi să putem finanţa în continuarea aceste lucrări", a mai spus Bolojan, conform publicaţiei sursă.

Biroul Politic Naţional al PNL şi Grupurile Parlamentare ale PNL au adoptat, marţi, în unanimitate, o rezoluţie în care îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate, mai notează Agerpres.