Ilie Bolojan despre pensiile magistraţilor: „Trebuie să restabilim dreptatea şi echitatea”

Guvernul propune o reformă majoră a pensiilor magistraţilor, având ca obiectiv echilibrarea sistemului şi apropierea de regulile generale aplicate celorlalţi români.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, în prezent, mulţi magistraţi se pensionează foarte devreme, la 48-49 de ani, iar pensiile lor sunt considerabil mai mari decât media naţională: peste 24.000 de lei, iar în unele cazuri, mai ales pentru cei care au ocupat funcţii de conducere, între 35.000 şi 40.000 de lei.

"Primul proiect priveşte reforma pensiilor magistraţilor. Trebuie să restabilim dreptatea, păstrăm respectul pentru magistraţi, dar trebuie să asigurăm o doză de echitate. Magistraţii români ies astăzi la pensie la 48-49 de ani, o pensie medie trece de 24.000 de lei, dar numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei, în mod special pentru magistraţii care au avut şi funcţii de conducere.”

"Va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârşitul căreia pensionarea magistraţilor se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va creşte la 35 de ani.”

"Am plafonat cuantumul pensiei la 75% din salariu."