Ilie Bolojan explică întâlnirea cu afaceristul Fănel Bogos şi afirmă că „nu s-a întâmplat absolut nimic”

A.B.
Politică / 6 noiembrie, 19:47

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24, că întrevederea cu omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, reţinut de DNA pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, a fost una scurtă şi fără consecinţe.

„Preşedintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audienţă spunându-mi că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică. Întâlnirea a fost una obişnuită, programată prin cabinet, şi a durat în jur de 15 minute. Nu s-a întâmplat absolut nimic”, a spus Bolojan.

Premierul a explicat că Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui, i l-a prezentat pe Fănel Bogos ca pe „un posibil candidat în judeţ”, iar discuţia s-a limitat la o prezentare generală a activităţii firmei acestuia. „Domnul Bogos şi-a expus compania şi problemele pe care le are cu autorităţile, fără să îmi ceară nimic concret”, a subliniat Bolojan.

Şeful Guvernului a recunoscut că a simţit „un uşor trac” în timpul întâlnirii, întrucât afaceristul a adus în discuţie şi aspecte care „nu ţineau strict de zona politică”. „Când eşti de 20 de ani în funcţii publice, îţi vin mii de oameni în birou. A fost o întâlnire ca oricare alta, în care nu s-a discutat nimic neobişnuit”, a precizat premierul.

După ancheta DNA, Mihai Barbu a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile şi suspendat din toate funcţiile deţinute în PNL, inclusiv din cea de trezorier al partidului. Procurorii susţin că Barbu şi-ar fi folosit influenţa politică pentru a-l ajuta pe Bogos să obţină despăgubiri de la DSVSA Vaslui şi că ar fi încercat să intervină în schimbarea conducerii instituţiei.

Guvernul a confirmat că premierul s-a întâlnit cu Fănel Bogos la Palatul Victoria, precizând că discuţia „nu a avut niciun fel de urmări”.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 19:57)

    Mare, mare , mare de tot mincinos!

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 20:25)

    cea mai ieftina vrajeala de escroc.

    nu s-a intamplat nimica.  

    asa se poate intalni si cu nutu camatarul si cu chetroi si cu ghenosu, ca tot aia e, da mana cu ei si sta la tafase la o berica sau la o tarie mai vartoasa, ce naiba, oameni suntem. 

    dar se va intampla. 

    acum isi merita numele de caltabos 2? 

    noi zicem ca o demisie ar fi recomandata.

    esti prea manjit, bolojeane, si veti fi si mai manjiti si tu si pnl. 

