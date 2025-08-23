Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ilie Bolojan, în Republica Moldova: Sunt aici în semn de ataşament pentru românii basarabeni

T.B.
Politică / 23 august, 16:05

Ilie Bolojan, în Republica Moldova: Sunt aici în semn de ataşament pentru românii basarabeni

Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat satisfacţia, sâmbătă, că prima sa vizită externă, în calitate de şef al Executivului de la Bucureşti, o efectuează în Republica Moldova, conform Agerpres.

El a declarat, pe scena Festivalului "Tezaur Naţional" din satul Horeşti - raionul Ialoveni, unde a fost prezent împreună cu omologul său moldovean, Dorin Recean, că prima sa vizită ca prim-ministru este făcută "în semn de respect pentru Republica Moldova, în semn de ataşament pentru românii basarabeni", transmite sursa.

"Pentru mine este o onoare să fiu azi în Moldova. E bine ca prima vizită a premierului României să se facă în Moldova. Sunt aici în semn de respect pentru Moldova, în semn de ataşament pentru românii basarabeni. Vă mulţumesc că vă păstraţi tradiţiile. Fiţi demni! Dumnezeu să aibă în pază România şi Republica Moldova", a transmis Ilie Bolojan.

La rândul său, prim-ministrul moldovean, Dorin Recean, a mulţumit pentru sprijinul pe care România îl acordă Republicii Moldova, arătând că cele două state au obligaţia de a fi "şi mai unite".

"Şi eu sunt deosebit de bucuros şi emoţionat să îl avem aici pe premierul României. Vreau să mulţumesc acestor locuitori din Horăşti pentru faptul că păstraţi spiritul neamului nostru, pentru că aveţi grijă de tradiţiile noastre comune şi pentru că le transmiteţi acestor minunaţi copilaşi. Noi ca o naţiune unită putem să mergem înainte şi să ne creăm viitorul european aici, la noi acasă. Mulţumesc Bucureştiului că întotdeauna a fost alături de noi şi că noi, împreună, trecem prin momente dificile şi în acelaşi timp ştim să împărtăşim bucuria reuşitelor noastre. De aici încolo avem obligaţia să fim şi mai uniţi, să fim mai hotărâţi să mergem înainte", a afirmat Recean.

Cei doi premieri au vizitat standurile cu produse tradiţionale moldoveneşti de la Festivalul "Tezaur Naţional". Premierul moldovean a cumpărat de la un stand de ceramică două vase din lut, unul pentru el, iar celălalt pentru Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan efectuează sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.08.2025, 17:26)

    Dar romanii din Ucraina? Ei nu conteaza? Stim ca aia prosti din Romania nu conteaza.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

