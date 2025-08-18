Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ilie Bolojan: "Investiţiile din PNRR vor continua planificat”

I.S.
Politică / 18 august, 20:37

Ilie Bolojan: "Investiţiile din PNRR vor continua planificat”

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis reprezentanţilor Asociaţiei Municipiilor din România, în cadrul unei întâlniri la Palatul Victoria, că investiţiile finanţate prin PNRR vor continua într-un mod planificat, pentru a garanta sprijin doar proiectelor ce pot fi finalizate până la 31 august 2026.

Şeful Executivului a precizat că ministerele responsabile de implementarea PNRR vor prezenta, după consultări cu beneficiarii, lista proiectelor mature, deja începute, care vor fi finanţate în continuare după adoptarea ordonanţei de urgenţă. În schimb, proiectele care nu pot fi încheiate până la termenul stabilit nu vor mai fi finanţate din PNRR, dar vor putea fi susţinute prin alte surse - fonduri europene sau naţionale.

Întâlnirea a vizat şi reforma administraţiei publice locale. Au fost discutate propuneri ale primarilor şi clarificate aspecte privind descentralizarea, reforma fiscală pe proprietate, preluarea asistenţilor personali ai persoanelor cu dizabilităţi de către structurile teritoriale ale Ministerului Muncii, precum şi reducerea numărului de angajaţi din administraţie.

„Investiţiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să ne asigurăm că proiectele finalizabile până în august 2026 vor primi finanţare, conform angajamentelor asumate de România în dialogul cu Comisia Europeană”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

La consultări au participat, alături de premier, vicepremierii Tanczos Barna şi Marian Neacşu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, secretarul de stat din Ministerul Dezvoltării, Marin Ţole, precum şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 august

Citeşte Ziarul BURSA din 15 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 august
Ediţia din 15.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0588
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3326
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8677
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.4968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb