Ilie Bolojan: "Investiţiile din PNRR vor continua planificat”

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis reprezentanţilor Asociaţiei Municipiilor din România, în cadrul unei întâlniri la Palatul Victoria, că investiţiile finanţate prin PNRR vor continua într-un mod planificat, pentru a garanta sprijin doar proiectelor ce pot fi finalizate până la 31 august 2026.

Şeful Executivului a precizat că ministerele responsabile de implementarea PNRR vor prezenta, după consultări cu beneficiarii, lista proiectelor mature, deja începute, care vor fi finanţate în continuare după adoptarea ordonanţei de urgenţă. În schimb, proiectele care nu pot fi încheiate până la termenul stabilit nu vor mai fi finanţate din PNRR, dar vor putea fi susţinute prin alte surse - fonduri europene sau naţionale.

Întâlnirea a vizat şi reforma administraţiei publice locale. Au fost discutate propuneri ale primarilor şi clarificate aspecte privind descentralizarea, reforma fiscală pe proprietate, preluarea asistenţilor personali ai persoanelor cu dizabilităţi de către structurile teritoriale ale Ministerului Muncii, precum şi reducerea numărului de angajaţi din administraţie.

„Investiţiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să ne asigurăm că proiectele finalizabile până în august 2026 vor primi finanţare, conform angajamentelor asumate de România în dialogul cu Comisia Europeană”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

La consultări au participat, alături de premier, vicepremierii Tanczos Barna şi Marian Neacşu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, secretarul de stat din Ministerul Dezvoltării, Marin Ţole, precum şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.