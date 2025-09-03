Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ilie Bolojan: Nu se justifică o grevă în sistemul de învăţământ

I.S.
Politică / 3 septembrie, 15:49

Ilie Bolojan: Nu se justifică o grevă în sistemul de învăţământ

Premierul Ilie Bolojan a afirmat la Europa FM, că o eventuală grevă a profesorilor „nu se justifică”, deoarece „toţi cadrele didactice care trebuiau să beneficieze de cele două ore suplimentare au fost deja rezolvate”.

Pe 8 septembrie, circa 30.000 de profesori sunt aşteptaţi să protesteze în faţa Guvernului şi apoi să pornească într-un marş spre Palatul Cotroceni, ca reacţie la Legea 141/2025. Aceasta creşte norma didactică, scade plata pentru orele prestate şi reduce bursele elevilor şi studenţilor, generând tensiuni chiar înainte de începutul anului şcolar 2025-2026.

Întrebat dacă are un mesaj pentru profesorii care ar intra în grevă, Bolojan a răspuns: „Având în vedere că toate orele suplimentare au fost deja acordate şi nu există probleme de normă întreagă, nu văd justificarea pentru o grevă în învăţământ. Sper să nu ajungem acolo, în ciuda discursurilor şi tensiunilor exprimate de sindicate.”

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 15:52)

    Dar se justifică în toate celelelate domenii?

    În justiție? În admin publică? 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 16:12)

    O învățământ amărât!

    Dacă domnul prim ministru consideră că un profesor de Limba și literatura română poate să predea chimie spre exemplu, la un nivel prin care elevul să aibă la sfârșit de ciclu de învățământ cunoștințele/competențele necesare minime? 

    Am făcut proiect la școală pentru laborator ,am dat 180 000 lei pe materiale de laborator (eprubete, substanțe, etc) și mă trezesc că nu am cu ce să completez norma profesorului de limba romana decât cu chimie. 

    Cu ce este de vină elevul, că acest stat nu-i oferă egalitate de șanse?

    Și aceste este un exemplu nefericit dar pot scrie o carte pentru fiecare comună sau școală din România. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 16:54)

    Profii sunt istoviti de atatea vacante si acum li s-a marit norma , de asta protesteaza chiar daca sunt la fel de slabi pregatiti ca si elevii

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 septembrie
Ediţia din 03.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0779
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3548
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4211
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8400
Gram de aur (XAU)Gram de aur494.9452

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb