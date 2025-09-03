Ilie Bolojan: Nu se justifică o grevă în sistemul de învăţământ

Premierul Ilie Bolojan a afirmat la Europa FM, că o eventuală grevă a profesorilor „nu se justifică”, deoarece „toţi cadrele didactice care trebuiau să beneficieze de cele două ore suplimentare au fost deja rezolvate”.
Pe 8 septembrie, circa 30.000 de profesori sunt aşteptaţi să protesteze în faţa Guvernului şi apoi să pornească într-un marş spre Palatul Cotroceni, ca reacţie la Legea 141/2025. Aceasta creşte norma didactică, scade plata pentru orele prestate şi reduce bursele elevilor şi studenţilor, generând tensiuni chiar înainte de începutul anului şcolar 2025-2026.
Întrebat dacă are un mesaj pentru profesorii care ar intra în grevă, Bolojan a răspuns: „Având în vedere că toate orele suplimentare au fost deja acordate şi nu există probleme de normă întreagă, nu văd justificarea pentru o grevă în învăţământ. Sper să nu ajungem acolo, în ciuda discursurilor şi tensiunilor exprimate de sindicate.”
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 15:52)
Dar se justifică în toate celelelate domenii?
În justiție? În admin publică?
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 16:12)
O învățământ amărât!
Dacă domnul prim ministru consideră că un profesor de Limba și literatura română poate să predea chimie spre exemplu, la un nivel prin care elevul să aibă la sfârșit de ciclu de învățământ cunoștințele/competențele necesare minime?
Am făcut proiect la școală pentru laborator ,am dat 180 000 lei pe materiale de laborator (eprubete, substanțe, etc) și mă trezesc că nu am cu ce să completez norma profesorului de limba romana decât cu chimie.
Cu ce este de vină elevul, că acest stat nu-i oferă egalitate de șanse?
Și aceste este un exemplu nefericit dar pot scrie o carte pentru fiecare comună sau școală din România.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 16:54)
Profii sunt istoviti de atatea vacante si acum li s-a marit norma , de asta protesteaza chiar daca sunt la fel de slabi pregatiti ca si elevii