Ilie Bolojan: Nu se justifică o grevă în sistemul de învăţământ

Premierul Ilie Bolojan a afirmat la Europa FM, că o eventuală grevă a profesorilor „nu se justifică”, deoarece „toţi cadrele didactice care trebuiau să beneficieze de cele două ore suplimentare au fost deja rezolvate”.

Pe 8 septembrie, circa 30.000 de profesori sunt aşteptaţi să protesteze în faţa Guvernului şi apoi să pornească într-un marş spre Palatul Cotroceni, ca reacţie la Legea 141/2025. Aceasta creşte norma didactică, scade plata pentru orele prestate şi reduce bursele elevilor şi studenţilor, generând tensiuni chiar înainte de începutul anului şcolar 2025-2026.

Întrebat dacă are un mesaj pentru profesorii care ar intra în grevă, Bolojan a răspuns: „Având în vedere că toate orele suplimentare au fost deja acordate şi nu există probleme de normă întreagă, nu văd justificarea pentru o grevă în învăţământ. Sper să nu ajungem acolo, în ciuda discursurilor şi tensiunilor exprimate de sindicate.”