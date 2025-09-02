Ilie Bolojan: Proiectul privind pensiile magistraţilor corectează deficienţe şi aliniază legislaţia la standarde europene

Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi seară că proiectul privind pensiile magistraţilor corectează deficienţe acumulate în timp şi aliniază legislaţia la standardele europene, potrivit Agerpres, de la care reluăm următoarele.

Acesta a precizat într-o emisiune televizată că preşedintele Nicuşor Dan a ridicat ideea unei perioade mai lungi de tranziţie de la actuala vârstă de pensionare la cea standard, având în vedere volumul ridicat de muncă al magistraţilor.

Totuşi, a adăugat el, Guvernul nu a putut include această propunere în proiectul de lege, întrucât modificările ulterioare ar fi putut crea vulnerabilităţi de constituţionalitate.

"Domnul preşedinte a avut un punct de vedere legat de pachetul privitor la magistraţi, spunând că datorită efortului mare pe care îl fac, din punct de vedere al numărului mare de dosare pe care îl gestionează, s-ar fi putut gândi o perioadă de tranziţie mai lungă de la actuala vârstă de pensionare la vârsta standard de pensionare (...). Ca să poţi face modificări, de exemplu, la un proiect de lege, trebuie să respecţi o anumită procedură. Noi am pus în consultare un proiect, l-am trimis pentru avizare la CSM în forma în care l-am pus în dezbatere şi, în condiţiile în care am fi făcut ceva modificări, de exemplu, am fi riscat să îi creăm vulnerabilităţi de constituţionalitate. Orice modificare putea fi făcută dacă atunci când am depus proiectul la Parlament ne-ar fi venit vreun amendament în care să se prevadă această propunere. Cum n-a venit un astfel de amendament, proiectul a rămas aşa cum a fost şi, deci, personal consider că proiectul vine şi corectează nişte lucruri negative care au fost adunate în timp şi stabileşte condiţii de tip european în ceea ce priveşte drepturile la pensie ale magistraţilor", a afirmat premierul la Digi24.