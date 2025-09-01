Ilie Bolojan: Reforma companiilor de stat pune capăt privilegiilor şi leagă veniturile de performanţă

Ilie Bolojan a prezentat proiectul de reformă privind guvernanţa corporativă a companiilor de stat, subliniind că obiectivul principal este eliminarea privilegiilor nejustificate şi orientarea către performanţă reală în folosul cetăţenilor.

Guvernul îşi asumă răspunderea pentru această reformă, care urmăreşte schimbări pe mai multe niveluri. Conducerile companiilor publice nu vor mai putea încasa sume consistente fără legătură directă cu performanţa sau calitatea serviciilor oferite.

„De acum înainte, cel puţin jumătate dintre indicatorii de performanţă vor fi financiari şi cuantificabili, profit, grad de îndatorare, investiţii. Nu vom mai plăti pentru numărul de şedinţe ţinute, ci pentru rezultatele care urmează după acele şedinţe. Am plafonat diurne, sporuri şi maşini de serviciu”, a declarat premierul.

Totodată, Consiliile de Administraţie vor fi reduse cu aproximativ o treime, pentru a fi mai eficiente: „Vor fi mai puţini membri, dar mai competenţi”, a adăugat Bolojan.