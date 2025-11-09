Ilie Bolojan: Ura şi discriminarea nu trebuie tolerate în nicio formă

Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică, de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că societatea are datoria de a respinge ura, prejudecăţile şi discriminarea, reamintind tragediile provocate de regimul fascist.

„Marcăm astăzi Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului şi ne amintim de toţi cei care şi-au pierdut viaţa sau au avut de suferit din cauza atrocităţilor comise de regimul criminal fascist. În urmă cu 87 de ani avea loc Noaptea de Cristal, un episod tragic din istoria europeană”, a declarat Bolojan.

Premierul a subliniat că acel moment a deschis drumul către Holocaust şi că ura „nu a cunoscut graniţe”, extinzându-se şi în România, unde persecuţiile împotriva comunităţilor evreieşti au devenit acţiuni sistematice ale statului.

„Astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să acţionăm coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate”, a adăugat Bolojan.

În mesajul său, premierul a reafirmat angajamentul Guvernului pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură.