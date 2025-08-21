Ilie Bolojan: Veniturile şefilor din companiile de stat vor fi limitate şi condiţionate de performanţă

Premierul Ilie Bolojan a explicat, într-o emisiune la Antena 3, că al doilea pachet de măsuri fiscale include şi prevederi menite să reformeze companiile de stat. Acestea vizează atât limitarea veniturilor conducerii, cât şi verificarea modului în care sunt administrate aceste societăţi.

„Până acum, şefii companiilor de stat puteau câştiga de până la nouă ori mai mult decât salariul mediu pe ramură. În noua formulă, plafonul va fi redus la cinci. De asemenea, numărul membrilor din Consiliile de Administraţie va scădea de la şapte la cinci, cu indemnizaţii diminuate”, a precizat premierul.

El a subliniat şi necesitatea introducerii unor indicatori reali de performanţă, pentru a putea evalua eficienţa conducerii. „Dacă fac performanţă, este normal ca oamenii să fie bine plătiţi. Problema este că, la nivel de administrare, există deficienţe majore. Cei care vor respecta indicatorii stabiliţi de ministere vor rămâne în funcţie, iar cei care nu - şi până acum am avut doar indicatori formali - vor trebui să plece”, a spus Bolojan.