Imagini cu Trump aparent adormit în Biroul Oval au provocat ironii şi reacţii politice în SUA

Imagini cu preşedintele american Donald Trump care pare să aibă ochii închişi în timpul unei declaraţii oficiale la Casa Albă au devenit virale în weekend, declanşând o avalanşă de comentarii ironice din partea adversarilor politici, relatează presa internaţională.

Evenimentul, desfăşurat joi în Biroul Oval, a avut ca temă reducerea preţurilor la medicamentele pentru slăbit. În timpul discursului, Trump a fost surprins în mai multe momente cu ochii închişi sau frecându-se la ochi, imagini care au alimentat speculaţii privind starea sa de sănătate.

Biroul guvernatorului Californiei, democratul Gavin Newsom, a postat înregistrarea pe reţelele sociale cu mesajul „Somnorosul Don s-a întors”, o aluzie la porecla „Sleepy Joe” folosită de Trump pentru a-l ironiza pe fostul preşedinte Biden.

Casa Albă a respins însă interpretările, afirmând că „preşedintele nu dormea, ci vorbea activ pe tot parcursul evenimentului şi a răspuns întrebărilor presei”.

În vârstă de 79 de ani, Trump este cel mai vârstnic preşedinte în funcţie din istoria SUA. Deşi Casa Albă a confirmat recent că liderul american suferă de insuficienţă venoasă cronică, oficialii au subliniat că starea sa generală de sănătate este bună.

Criticii au profitat de episod pentru a pune sub semnul întrebării capacitatea preşedintelui de a face faţă ritmului intens al mandatului, însă susţinătorii săi îl descriu drept „neobosit”, menţionând că acesta participă constant la deplasări, discursuri şi conferinţe lungi de presă.