IMM România, prezentă la Summit-ul Mondial pentru Dezvoltare Socială de la Doha

Preşedintele IMM România, Florin Jianu, a reprezentat partea patronală a ţării noastre la cel de-al doilea Summit Mondial pentru Dezvoltare Socială, desfăşurat în perioada 4-6 noiembrie la Doha, Qatar, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Evenimentul a reunit peste 14.000 de participanţi, peste 40 de şefi de stat şi de guvern şi 170 de miniştri, prilejuind adoptarea Declaraţiei Politice de la Doha, document care reafirmă angajamentul global pentru reducerea sărăciei, educaţia de calitate şi consolidarea sistemelor de protecţie socială.

„Ne aflăm într-un moment plin de transformări economice şi tehnologice, unde dialogul social reprezintă echilibrul între progresul economic şi echitatea socială. Educaţia, formarea profesională continuă şi protecţia socială sunt pilonii esenţiali ai dezvoltării durabile, iar sprijinirea antreprenoriatului rămâne motorul inovării şi creării locurilor de muncă. Doar printr-un parteneriat real între autorităţi, angajaţi şi mediul de afaceri putem construi economii stabile şi societăţi incluzive”, a declarat Florin Jianu, preşedinte IMM România.

Organizaţia a reafirmat angajamentul de a reprezenta vocea întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul forumurilor internaţionale şi de a promova politici publice bazate pe incluziune, responsabilitate socială şi sprijin concret pentru antreprenoriat.