Închisoare cu suspendare pentru doi suporteri care au aruncat cu monezi în arbitru

Doi suporteri ai echipei Saint-Étienne, în vârstă de 28 de ani, au fost condamnaţi la şapte luni de închisoare cu suspendare, după ce au aruncat cu o monedă în arbitrul asistent la un meci cu Olimpique Lyon, în data de 20 aprilie, relatează L'Equipe.

Procurorul Andre Merle a cerut nouă luni de închisoare cu suspendare, însoţită de o interdicţie judiciară de a intra în stadion timp de cel puţin doi ani.

Avocaţii acuzaţilor, Laure Salomon şi Julien Rey, au pledat în zadar pentru o achitare în cazul violenţelor agravate, subliniind că nu s-a stabilit legătura de cauzalitate între aruncarea monedelor şi rănirea arbitrului, cu atât mai mult cu cât şi alţi suporteri aruncaseră monede.