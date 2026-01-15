INDAGRA FOOD 2026 va reuni publicul profesionist din întreaga industrie alimentară şi HoReCa

INDAGRA FOOD este dedicat în totalitate publicului profesionist, reunind companii, specialişti, furnizori şi decidenţi din întreaga industrie alimentară şi HoReCa, la Romexpo, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, pentru expozanţi, INDAGRA FOOD reprezintă o platformă stabilă şi eficientă, susţinută de rezultate cuantificabile:

*420 de companii expozante

*20 de ţări participante, printre care: Austria, Belgia, Bulgaria, China, Croaţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Republica Moldova, Olanda, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Spania, Turcia, Ucraina şi Ungaria

*28% grad de internaţionalizare

*27.869 mp de suprafaţă expoziţională

INDAGRA FOOD conectează furnizorii de produse, servicii şi tehnologie cu profesioniştii din industrie: manageri, chefi, importatori, distribuitori, antreprenori şi specialişti implicaţi direct în deciziile de achiziţie, a relatat sursa menţionată.

INDAGRA FOOD se adresează unui public cu nivel ridicat de expertiză şi responsabilitate operaţională, după cum reiese din comunicat, format din:

*chefi executivi şi echipe de bucătărie

*manageri de restaurante, hoteluri şi unităţi de catering

*directori F&B şi coordonatori de operaţiuni

*achizitori specializaţi în echipamente şi soluţii profesionale

*distribuitori, importatori şi furnizori HoReCa

*specialişti în tehnologie alimentară şi procese industriale

*antreprenori şi investitori în ospitalitate

*consultanţi şi formatori din domeniul gastronomic

INDAGRA FOOD este recunoscut pentru dinamica zonelor live, a transmis comunicatul de presă, care includ:

*demonstraţii culinare cu chefi renumiţi

*prezentări de echipamente profesionale

*tehnici culinare moderne

*prezentări de ingrediente şi soluţii premium pentru bucătării profesionale

Potrivit sursei citate, evenimentul găzduieşte, de asemenea, concursuri şi formate competiţionale dedicate profesioniştilor HoReCa, precum:

*concursuri de gătit

*sesiuni de plating

*testări de echipamente în timp real

*degustări profesioniste

Programul INDAGRA FOOD 2026 include conferinţe şi workshopuri dedicate dezvoltării industriei, după cum este amintit în comunicat:

*workshopuri culinare şi demonstraţii tehnice

*prezentarea trendurilor gastronomice şi a noilor concepte

*soluţii pentru optimizarea costurilor în HoReCa

*tehnologii avansate pentru bucătării profesionale

*digitalizare şi eficientizare operaţională

*masterclass-uri cu chefi şi traineri de renume

De asemenea, evenimentul este o platformă puternică pentru colaborare şi parteneriate B2B, oferind:

*întâlniri de afaceri şi discuţii comerciale

*colaborări cu reţele HoReCa

*conexiuni cu importatori şi distribuitori

*premise pentru parteneriate durabile în industrie

Comunicatul a mai informat că participarea la INDAGRA FOOD 2026 oferă:

*vizibilitate în faţa profesioniştilor HoReCa

*acces la un public B2B bine definit şi valoros

*oportunităţi de prezentare live a produselor şi tehnologiilor

*lead-uri de calitate şi noi oportunităţi comerciale

*poziţionare puternică într-un sector aflat în plină dezvoltare