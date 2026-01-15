Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

INDAGRA FOOD 2026 va reuni publicul profesionist din întreaga industrie alimentară şi HoReCa

S.E.
Miscellanea / 15 ianuarie, 15:32

INDAGRA FOOD 2026 va reuni publicul profesionist din întreaga industrie alimentară şi HoReCa

INDAGRA FOOD este dedicat în totalitate publicului profesionist, reunind companii, specialişti, furnizori şi decidenţi din întreaga industrie alimentară şi HoReCa, la Romexpo, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, pentru expozanţi, INDAGRA FOOD reprezintă o platformă stabilă şi eficientă, susţinută de rezultate cuantificabile:

*420 de companii expozante

*20 de ţări participante, printre care: Austria, Belgia, Bulgaria, China, Croaţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Republica Moldova, Olanda, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Spania, Turcia, Ucraina şi Ungaria

*28% grad de internaţionalizare

*27.869 mp de suprafaţă expoziţională

INDAGRA FOOD conectează furnizorii de produse, servicii şi tehnologie cu profesioniştii din industrie: manageri, chefi, importatori, distribuitori, antreprenori şi specialişti implicaţi direct în deciziile de achiziţie, a relatat sursa menţionată.

INDAGRA FOOD se adresează unui public cu nivel ridicat de expertiză şi responsabilitate operaţională, după cum reiese din comunicat, format din:

*chefi executivi şi echipe de bucătărie

*manageri de restaurante, hoteluri şi unităţi de catering

*directori F&B şi coordonatori de operaţiuni

*achizitori specializaţi în echipamente şi soluţii profesionale

*distribuitori, importatori şi furnizori HoReCa

*specialişti în tehnologie alimentară şi procese industriale

*antreprenori şi investitori în ospitalitate

*consultanţi şi formatori din domeniul gastronomic

INDAGRA FOOD este recunoscut pentru dinamica zonelor live, a transmis comunicatul de presă, care includ:

*demonstraţii culinare cu chefi renumiţi

*prezentări de echipamente profesionale

*tehnici culinare moderne

*prezentări de ingrediente şi soluţii premium pentru bucătării profesionale

Potrivit sursei citate, evenimentul găzduieşte, de asemenea, concursuri şi formate competiţionale dedicate profesioniştilor HoReCa, precum:

*concursuri de gătit

*sesiuni de plating

*testări de echipamente în timp real

*degustări profesioniste

Programul INDAGRA FOOD 2026 include conferinţe şi workshopuri dedicate dezvoltării industriei, după cum este amintit în comunicat:

*workshopuri culinare şi demonstraţii tehnice

*prezentarea trendurilor gastronomice şi a noilor concepte

*soluţii pentru optimizarea costurilor în HoReCa

*tehnologii avansate pentru bucătării profesionale

*digitalizare şi eficientizare operaţională

*masterclass-uri cu chefi şi traineri de renume

De asemenea, evenimentul este o platformă puternică pentru colaborare şi parteneriate B2B, oferind:

*întâlniri de afaceri şi discuţii comerciale

*colaborări cu reţele HoReCa

*conexiuni cu importatori şi distribuitori

*premise pentru parteneriate durabile în industrie

Comunicatul a mai informat că participarea la INDAGRA FOOD 2026 oferă:

*vizibilitate în faţa profesioniştilor HoReCa

*acces la un public B2B bine definit şi valoros

*oportunităţi de prezentare live a produselor şi tehnologiilor

*lead-uri de calitate şi noi oportunităţi comerciale

*poziţionare puternică într-un sector aflat în plină dezvoltare

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 15 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 ianuarie
Ediţia din 15.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0891
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3740
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4654
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8684
Gram de aur (XAU)Gram de aur649.3669

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb