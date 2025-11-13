India a inaugurat o nouă bază aeriană lângă graniţa cu China

India a inaugurat o bază aeriană militară în Ladakh, în apropiere de graniţa disputată din Himalaya cu China, capabilă să găzduiască avioane de vânătoare, a declarat joi un oficial indian în domeniul apărării, conform agenţiei de ştiri Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.

Această mişcare are loc pe fondul unei tentative de dezgheţare a relaţiilor India-China, după un acord din octombrie 2024 privind reducerea tensiunii militare de-a lungul frontierei lor de facto şi după vizita premierului indian Narendra Modi în China.

Şeful forţelor aeriene indiene, mareşalul AP Singh, s-a aflat la manşa aeronavei C-130J care a aterizat miercuri la baza aeriană Mudh-Nyoma din Ladakh, situată la o altitudine de circa 4.000 de metri, potrivit sursei.

Mareşalul în rezervă, Sanjeev Kapoor, a declarat pe reţeaua X că: „Această nouă bază aeriană din Ladakh, capabilă să găzduiască avioane de luptă, va reprezenta o nouă provocare pentru cei doi adversari ai noştri”.

Totuşi, neîncrederea între China şi India rămâne ridicată în ciuda încercărilor de dezgheţare a relaţiilor bilaterale, afirmă analişti şi oficiali indieni. Şeful armatei indiene anunţă că anul acesta a existat o prezenţă sporită a trupelor şi o dezvoltare a infrastructurii la graniţă de către ambele părţi.

De asemenea, India şi China au o graniţă disputată de circa 3.800 km, care reprezintă o problemă încă din anul 1951. Cele două state au purtat şi un război pentru această frontieră, în 1962.