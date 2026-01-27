India şi UE au finalizat un acord comercial negociat două decenii

India şi Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial negociat cu întreruperi timp de aproape două decenii, acord care deschide calea către accesul pe piaţa indiană şi către liberul schimb, informează Reuters.

Premierul indian Narendra Modi a declarat, potrivit Reuters, că acordul acoperă aproximativ 25% din PIB-ul mondial şi o treime din comerţul internaţional global.

Reuters relatează că schimburile comerciale dintre India şi Uniunea Europeană au ajuns la 136,5 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat în martie 2025.

Narendra Modi urmează să facă anunţul oficial al acordului împreună cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la summitul India-UE de marţi, unde vor fi prezentate şi detalii suplimentare, potrivit Reuters.

Semnarea acordului va avea loc după finalizarea verificărilor legale, un proces care ar putea dura între cinci şi şase luni, iar implementarea ar urma să se încheie în maximum un an, a declarat un oficial guvernamental indian citat de Reuters.

Reuters aminteşte că, în urmă cu câteva zile, Uniunea Europeană a semnat un acord comercial cu blocul sud-american Mercosur.

Aceeaşi sursă notează că, anul trecut, UE a încheiat acorduri similare cu Indonezia, Mexicul şi Elveţia.

India a semnat, în aceeaşi perioadă, înţelegeri comerciale cu Regatul Unit, Noua Zeelandă şi Omanul, mai relatează Reuters.

Reuters apreciază că aceste acorduri reflectă eforturile statelor de a se proteja de taxele vamale impuse de Statele Unite sau de ameninţările cu astfel de taxe formulate de preşedintele american Donald Trump.

Potrivit Reuters, aceste ameninţări au vizat inclusiv ţări europene care s-au opus anexării Groenlandei.

Agenţia de presă menţionează că Donald Trump a impus anul trecut Indiei taxe vamale de 50%, iar încercarea de a ajunge la un acord comercial bilateral între cele două ţări a eşuat.