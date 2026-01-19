Inegalitatea globală în 2026: averea se concentrează, societatea se subţiază

Datele prezentate înaintea Forumului Economic Mondial confirmă că inegalitatea economică a intrat într-o fază de accelerare, nu de stagnare.

Potrivit raportului publicat de Oxfam în ianuarie 2026, averea miliardarilor a crescut cu 16,2% în 2025, atingând aproximativ 18,3 trilioane de dolari, cea mai rapidă creştere din ultimii cinci ani. Ritmul este de trei ori mai mare decât media perioadei 2020-2024.

În acelaşi interval:

- aproape 3,83 miliarde de oameni trăiesc sub praguri extinse de sărăcie;

- 28% din populaţia globală se confruntă cu insecuritate alimentară moderată sau severă, conform raportului State of Food Security 2025 (FAO, WFP, IFAD);

- cei mai bogaţi 12 miliardari deţin o avere cumulată mai mare decât jumătate din populaţia lumii.

Oxfam estimează că averea acumulată de miliardari doar în 2025 ar fi suficientă pentru a eradica sărăcia extremă de 26 de ori, dacă ar exista mecanisme funcţionale de redistribuire.

Raportul mai arată că miliardarii sunt de mii de ori mai predispuşi decât cetăţenii obişnuiţi să influenţeze decizia politică - prin finanţare, lobby şi control mediatic - ceea ce transformă inegalitatea economică într-o inegalitate instituţională.