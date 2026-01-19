Davos 2026 confirmă ruptura: dialogul elitelor, economia fragmentării

---

---

---

---

Lumea nu mai este divizată accidental, ci structural, iar Davos 2026 nu face decât să confirme această realitate: elita globală discută „dialogul” într-un sistem economic care produce polarizare accelerată, concentrare de putere şi pierderea încrederii sociale.

Reuniunea anuală a World Economic Forum, desfăşurată între 19 şi 23 ianuarie 2026 sub tema „A Spirit of Dialogue”, are loc într-un context radical diferit faţă de ediţiile anterioare. Globalizarea funcţională este în retragere, ordinea economică este fragmentată, iar raportul dintre capital, stat şi societate se tensionează vizibil.

Prezenţa preşedintelui american Donald Trump, aflat la a treia participare în calitate de şef al statului, accentuează această ruptură. Trump vine la Davos cu cea mai amplă delegaţie americană din istoria forumului şi cu o agendă explicit pro-business, pro-dereglementare şi protecţionistă în plan comercial. Tarifele, presiunea asupra aliaţilor şi utilizarea economiei ca instrument de putere politică nu mai sunt excepţii, ci doctrină.

În contrapondere, Uniunea Europeană şi China - reprezentate în prima zi de Ursula von der Leyen şi He Lifeng - încearcă să proiecteze stabilitate şi continuitate într-un sistem care îşi pierde coerenţa. Diferenţa fundamentală este că niciuna dintre aceste viziuni nu mai operează într-un spaţiu economic unificat.

Absenţa fondatorului Klaus Schwab, retras în 2025, şi preluarea conducerii de către Larry Fink şi Andre Hoffmann marchează simbolic trecerea WEF dintr-o platformă de consens într-o arenă de gestionare a fracturilor.

Tema inteligenţei artificiale, dominată de prezenţa lui Jensen Huang, nu este neutră: AI a devenit simultan motor de creştere bursieră, accelerator al concentrării averii şi factor de presiune asupra pieţei muncii. Discuţia despre „viitorul muncii” se poartă într-o economie care deja exclude segmente largi ale populaţiei.

Dincolo de sălile de conferinţă, protestele şi mesajele critice reflectă aceeaşi realitate: încrederea în instituţii se erodează, iar percepţia publică este că elitele discută efectele fără a atinge cauzele. Davos 2026 nu este un eşec de comunicare, ci o radiografie a unei lumi care nu mai funcţionează ca sistem.