Infinity for Home: Cum să amenajăm camera copilului pentru un început de şcoală reuşit

Un început de an şcolar reuşit nu înseamnă doar ghiozdane şi rechizite, ci şi un spaţiu de acasă care să sprijine sănătatea, atenţia şi bucuria de a învăţa, subliniază Alexa Rădulescu, owner Infinity for Home. Camera copilului devine o extensie a şcolii, locul unde se formează obiceiurile şi concentrarea, motiv pentru care ergonomia, lumina, culorile şi accentele personale fac diferenţa.

Potrivit specialistului, culorile neutre şi apropiate de natură favorizează relaxarea vizuală şi atenţia, în timp ce cele puternice ar trebui păstrate doar ca accente. Alegerea biroului este la fel de importantă, întrucât un model stabil şi ajustabil pe înălţime protejează coloana vertebrală şi menţine postura corectă. Un scaun ergonomic, cu sprijin lombar şi reglabil, previne durerile şi deformările posturale.

Lumina naturală, completată de o veioză cu intensitate reglabilă şi becuri calde, susţine sănătatea ochilor şi nivelul de energie. În acelaşi timp, ordinea şi personalizarea camerei prin rafturi accesibile sau obiecte alese împreună cu copilul îi oferă acestuia sentimentul de autonomie şi apartenenţă.

„Un început de şcoală reuşit nu se măsoară doar în emoţia primei zile, ci şi în felul în care părinţii reuşesc să creeze acasă un spaţiu care să susţină dezvoltarea şi motivaţia copilului”, a spus Alexa Rădulescu.