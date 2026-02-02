Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu o treime în România, în ianuarie 2026

Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut semnificativ în ianuarie 2026 şi au înregistrat un volum de 7.927 unităţi, ceea ce reprezintă o scădere de 33,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unui comunicat transmis de Agenţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) . Dintre acestea, 974 autoturisme sunt cu propulsie full electrică, marcând o scădere de 16,3%, iar 4.642 unităţi au propulsie hibridă, în scădere cu 12,1% comparativ cu ianuarie 2025, se precizează în comunicat.

În ceea ce priveşte autoturismele second-hand înmatriculate pentru prima dată în România, volumul acestora a ajuns la 25.985 unităţi, în scădere cu 5,6% faţă de ianuarie 2025, când au fost înregistrate 27.537 unităţi, se arată în comunicat.

Topul mărcilor de autoturisme noi în luna ianuarie 2026, potrivit comunicatului remis redacţiei, este condus de Dacia, cu 1.442 unităţi, urmată de Toyota cu 764 unităţi, Skoda cu 690 unităţi, Volkswagen cu 621 unităţi şi Mercedes cu 422 unităţi. Urmează Hyundai cu 390 unităţi, BMW cu 385 unităţi, Ford cu 376 unităţi, BYD cu 312 unităţi şi Renault cu 255 unităţi.