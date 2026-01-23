INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut cu 3,8% în primele 11 luni din 2025

Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă), au crescut, în termeni nominali, cu 3,8%, în primele 11 luni din 2025, faţă de perioada similară din 2024, anunţă Institutul Naţional de Statistică, informează news.ro.

”Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în termeni nominali, pe ansamblu, în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2024 cu 3,8% datorită creşterilor înregistrate în: industria bunurilor de uz curent (+7,2%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+4,8%), industria bunurilor de capital (+3,7%) şi industria bunurilor intermediare (+3,2%)”, arată datele INS.

Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut, în termeni nominali, în luna noiembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, pe ansamblu, cu 12,6% ca urmare a săderilor înregistrate în industria bunurilor de capital (-16,3%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-13,5%), industria bunurilor intermediare (-6,9%) şi în industria bunurilor de uz curent (-1,4%).

Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut, în termeni nominali, în luna noiembrie 2025, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 4,1% ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor intermediare (-9,3%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-6,6%) şi în industria bunurilor de capital (-2%).

Industria bunurilor de uz curent a crescut cu 2,8%.