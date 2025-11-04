INS: În luna septembrie, preţurile producţiei industriale pe total au crescut cu 6,1%

În luna septembrie 2025, comparativ cu luna septembrie 2024, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 6,1%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

”În luna septembrie 2025, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 0,9% faţă de luna august 2025. În luna septembrie 2025, comparativ cu luna septembrie 2024, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 6,1%”, arată datele INS.

Industria extractivă s-a ieftinit în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024 cu 2,22%, şi cu 0,36% faţă de august 2025. La această categorie cel mai mult s-a scumpit extracţia cărbunelui superior şi inferior, cu 7,94%, în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024, şi cu 4,19% faţă de august 2025. Cel mai mult s-a ieftinit extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, cu 8,08%, în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024, şi cu 0,41% faţă de august 2025.

Industria prelucrătoare s-a scumpit cu 3,80%, în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024, şi cu 0,04% faţă de august 2025. Aici, cel mai mul s-a scumpit prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite, cu 9,03%, în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024, şi cu 0,93% faţă de august 2025.

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-a scumpit cu 13,06%, în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024, şi cu 3,12%, faţă de august 2025.

Captarea, tratarea şi distribuţia apei s-a scumpit cu 10,21%, în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024, şi cu 0,03% faţă de august 2025.