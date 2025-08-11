Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
INS: Producţia de carne a României a crescut în luna iunie

S.B.
Miscellanea / 11 august, 13:49

INS: Producţia de carne a României a crescut în luna iunie

Producţia de carne a României a crescut în iunie 2025 la toate speciile de animale şi la păsări în comparaţie cu luna precedentă, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică, informează Agerpres.

Raportat la iunie 2024, producţia de carne a urcat la porcine, ovine şi caprine şi la păsări, însă a scăzut la bovine.

Astfel, în iunie 2025, au fost sacrificaţi 301.000 de porci, în creştere cu 5,99% comparativ cu mai 2025, când au fost sacrificate 284.000 de animale. Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, numărul de sacrificări a fost mai mare cu 1,35% (de la 297.000 de capete). Producţia de carne de porc a totalizat 26.701 tone în iunie 2025, în creştere cu 2,1% faţă de mai 2025 şi cu 1,18% faţă de luna similară din 2024.

La carnea de pasăre, producţia a crescut în iunie 2025 atât raportat la luna anterioară, cu 19,56%, dar şi comparativ cu luna similară din 2024, cu 13,72%.

Datele statistice arată că în iunie 2025 au fost sacrificate 31,052 milioane de păsări, în creştere cu 23,91% faţă de luna anterioară (25,060 milioane capete) şi cu 13,91% comparativ cu iunie 2024 (27,261 milioane capete).

În ceea ce priveşte producţia de carne de bovine, aceasta a totalizat în luna iunie a acestui an 6.657 de tone, în creştere cu 1,23% faţă de mai, când a fost înregistrată o producţie de 6.576 tone carcasă. Faţă de iunie 2024, când s-au consemnat 6.867 tone carcasă, a fost o scădere cu 3,06%.

În perioada analizată, numărul bovinelor sacrificate a ajuns la 40.000 de capete, în creştere cu 2,56% faţă de 39.000 de capete înregistrate în mai 2025. Raportat la iunie 2024, numărul sacrificărilor a scăzut cu 2,44%.

La ovine şi caprine, greutatea în carcasă a înregistrat o creştere în iunie 2025 faţă de luna anterioară, cât şi raportat la iunie 2024. Astfel, producţia de carne de ovine şi caprine a fost de 4.126 tone în iunie, cu 12,95% mai mare faţă de cea din mai, când s-au înregistrat 3.653 tone. Raportat la iunie 2024, producţia a urcat cu 1,6%.

Potrivit INS, în iunie 2025, au fost sacrificate 305.000 de oi şi capre, mai puţine decât în mai, când s-au înregistrat 315.000 de animale sacrificate. În iunie 2024, numărul ovinelor şi caprinelor sacrificate a totalizat 311.000 de capete.

"Datele se referă la sacrificările exclusiv pentru consum", precizează INS.

Curs valutar BNR

11 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0676
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3529
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3765
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8565
Gram de aur (XAU)Gram de aur469.8345

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

