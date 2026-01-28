Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
INS: Volumul cifrei de afaceri din servicii de piaţă prestate populaţiei a scăzut, în primele 11 luni, cu 2,3%

S.B.
Miscellanea / 28 ianuarie, 10:11

INS: Volumul cifrei de afaceri din servicii de piaţă prestate populaţiei a scăzut, în primele 11 luni, cu 2,3%

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut în primele 11 luni, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 2,3%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,6%, arată datele Institutului Naţional de Statistică, informează news.ro.

”Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025 a înregistrat o cifră de afaceri cu 2,3% mai mică comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2024, ca urmare a scăderilor cifrei de afaceri la: activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-14,2%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-3,1%), activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-2,6%) şi activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-1,9%)”, arată datele INS.

Serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare au crescut cu 8%.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2024, a scăzut cu 2,6%.

Noiembrie 2025 comparativ cu octombrie 2025

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna noiembrie 2025, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o scădere cu 8,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-15,4%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-10,8%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-2,9%) şi la activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-1,4%).

Activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană au crescut cu 1,3%.

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2025, faţă de luna precedentă, a scăzut cu 0,5%.

Noiembrie 2025 comparativ cu noiembrie 2024

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna noiembrie 2025, a înregistrat o cifră de afaceri cu 8,1% mai mică faţă de luna noiembrie 2024, ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-16,3%), activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-9,8%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-8,6%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-5,2%) şi la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-3,4%).

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2025, comparativ cu luna noiembrie 2024, a scăzut cu 6,6%.

