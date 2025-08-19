Întâlnirea de la Casa Albă, răspunsul Europei la încercarea lui Putin de a diviza Occidentul

Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat vineri, la Alaska, că Ucraina şi ţările europene nu ar trebui să „arunce în aer” ceea ce el a numit progrese în negocierile de pace, încercând să inducă diviziuni în rândul aliaţilor occidentali, scrie CNN.

Însă reuniunea de luni, de la Casa Albă, a reprezentat răspunsul Europei. Momentul a fost perceput ca unul istoric, amintind de marile întâlniri aliate de după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Liderii europeni au venit în grabă la Washington, alarmaţi de discuţiile dintre Donald Trump şi Vladimir Putin din Alaska, care au amplificat îndoielile privind consecvenţa preşedintelui american în raport cu NATO.

Fiecare lider european a ridicat câte o temă în discuţiile cu Trump. Emmanuel Macron a cerut ca viitoarea reuniune trilaterală SUA-Rusia-Ucraina să aibă şi un al patrulea participant - Europa. Cancelarul german Friedrich Merz a insistat asupra necesităţii unui armistiţiu, iar premierul britanic Keir Starmer a subliniat importanţa garanţiilor de securitate pentru Ucraina, după modelul clauzei de apărare colectivă a NATO.

Întâlnirea a adus o demonstraţie rară de unitate, de la lideri de centru-liberali precum Macron, până la conservatori populişti precum Giorgia Meloni. Marea Britanie, ieşită din UE, s-a aliniat fără rezerve poziţiei europene.

Liderii au remarcat că Trump a mers mai departe decât oricine în efortul de pace, încercând să-l menţină implicat pe termen lung într-un acord just, nu într-un compromis dictat de Putin.