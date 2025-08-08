Întâlnirea Trump-Putin de săptămâna viitoare ar putea avea loc în Ungaria, Italia, Elveţia sau Emiratele Arabe Unite

O întrevedere la nivel înalt între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin este planificată pentru sfârşitul săptămânii viitoare, a anunţat un oficial senior de la Casa Albă, potrivit Sky News, de la care relatăm cele ce urmează.

Locaţia exactă a summitului este încă în discuţie, dar printre opţiunile avute în vedere se numără Emiratele Arabe Unite, Ungaria, Elveţia şi Roma. Oficialul american a precizat că detaliile suplimentare şi aspectele logistice rămân neclare şi foarte fluide. Data exactă nu a fost stabilită definitiv şi nu se ştie dacă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi implicat în discuţii.

Partea rusă a furnizat deja o listă de cerinţe pentru un potenţial armistiţiu, iar Washingtonul încearcă să obţină acordul ucrainenilor şi al aliaţilor europeni pentru aceste propuneri. Ucraina a declarat în mod constant că nu va ceda niciun teritoriu anexat ilegal de Rusia, conform sursei citate.

Această posibilă întâlnire are loc în contextul războiului din Ucraina, care durează de aproape trei ani, şi marchează una dintre primele mişcări diplomatice majore după revenirea lui Trump la Casa Albă, acesta promiţând să pună capăt conflictului „în timp record”.