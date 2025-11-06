Investigaţie Proekt: Vladimir Putin a promovat în guvern mai multe rude decât orice alt lider rus de la ţari încoace

Preşedintele rus Vladimir Putin a plasat în guvern, companii de stat şi instituţii publice mai multe rude şi apropiaţi decât oricare alt conducător rus din perioada modernă, potrivit unei investigaţii realizate de publicaţia independentă Proekt.

Jurnaliştii au identificat cel puţin 24 de rude ale lui Putin care obţin venituri de la statul rus, inclusiv fiicele sale Maria Voronţova şi Ekaterina Tihonova, verii Evgheni şi Igor Putin, precum şi alte rude apropiate - Liubov Şelomova şi Liubov Kruglova. Potrivit sursei, în funcţii publice au fost numiţi şi membri ai familiilor tuturor celor patru femei cu care Putin ar fi avut relaţii, inclusiv fosta soţie Liudmila Oceretnaia, Alina Kabaeva, Svetlana Krivonoghih şi Alisa Harceva.

Publicaţia notează că Alina Kabaeva, fosta gimnastă olimpică despre care se crede că ar fi actuala parteneră a preşedintelui, gestionează o parte semnificativă din averea acestuia. Atât Uniunea Europeană, cât şi Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni împotriva ei începând din 2022. Un an mai târziu, Londra a sancţionat şi pe Svetlana Krivonoghih, presupusa mamă a unei fiice ilegitime a liderului de la Kremlin, despre care Proekt estima în 2020 că deţinea o avere de peste 100 de milioane de dolari.

Investigaţia arată că Anna Ţivileva, fiica vărului lui Putin, Evgheni, ocupă funcţia de vice-ministru al apărării, în timp ce soţul ei, Serghei Ţivilev, este ministrul energiei. Fratele acesteia, Mihail Putin, deţine o poziţie importantă în cadrul Gazprom, iar Viktor Hmarin, un alt nepot, conduce compania energetică de stat RusGidro. De asemenea, Igor Zelenski, ginerele lui Putin şi soţul Ekaterinei Tihonova, a fost numit la conducerea companiei însărcinate cu construirea unui teatru în Sevastopol.

Proekt susţine că, raportat la numărul de rude aflate în funcţii publice, Putin a depăşit toţi liderii Rusiei moderne, inclusiv pe ţarii din dinastia Romanov şi pe fostul preşedinte Boris Elţîn, care ar fi plasat în posturi de conducere cel mult cinci rude apropiate.

Publicaţia anunţă că va continua seria de dezvăluiri despre reţeaua de influenţă familială construită de Vladimir Putin în interiorul statului rus.