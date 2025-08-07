Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Investiţie de 3 milioane de euro la Policlinica Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi

Ana Felea
Miscellanea / 7 august, 13:46

Investiţie de 3 milioane de euro la Policlinica Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi

Consiliul Judeţean Galaţi anunţă finalizarea primei etape a proiectului de modernizare a Policlinicii vechi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Ap. Andrei” Galaţi, o investiţie de peste 3 milioane de euro (16 milioane de lei), finanţată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

"Această etapă a fost încheiată mai repede decât era planificat, dintr-un motiv simplu, dar esenţial: pacienţii nu mai puteau aştepta. Persoanele afectate de cancer, dar şi cele care necesită tratamente urologice sau suferă de alte afecţiuni grave, aveau nevoie urgentă de condiţii mai bune pentru tratament", este precizat în comunicatul de presă trimis de Consiliul Judeţean Galaţi.

Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, a declarat: ”Am decis să grăbim lucrările pentru că vorbim despre oameni aflaţi în suferinţă, despre pacienţi care au nevoie de tratament cât mai urgent. Ne-am asumat această decizie tocmai pentru a le oferi un mediu sigur, modern şi performant. E o datorie pe care o avem faţă de fiecare pacient, faţă de fiecare familie. Este un pas important spre un sistem medical mai uman şi mai eficient”.

Astfel, au fost reabilitate complet spaţiile medicale de la etajele 1 şi 2.

Concret, la etajul 1 au fost amenajate spaţii moderne pentru Oncologie medicală şi servicii tratament chimioterapie, s-au creat spaţii speciale pentru Litotriţie, iar cabinetele de Urologie, Ginecologie, Chirurgie generală şi Chirurgie plastică au fost relocate în condiţii mai bune.

