Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Investiţie de 88 de milioane de euro: Fabrica Knauf de la Huedin va fi operaţională până la sfârşitul anului 2027

A.M.
Companii / 29 iunie, 15:56

Investiţie de 88 de milioane de euro: Fabrica Knauf de la Huedin va fi operaţională până la sfârşitul anului 2027

Lucrările de construcţie la noua fabrică de plăci din gips-carton a companiei Knauf Gips din Huedin, judeţul Cluj, înregistrează progrese logistice majore, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Proiectul, o investiţie strategică evaluată la 88 de milioane de euro, reprezintă una dintre cele mai mari dezvoltări recente din industria materialelor de construcţii din Europa de Est. Conform graficului de execuţie, fundaţia unităţii este finalizată, structura de rezistenţă este realizată în proporţie de 65%, iar montajul acoperişului se află în derulare, fabrica urmând să devină operaţională până la sfârşitul anului 2027, conform sursei citate.

Noua unitate de producţie va avea o capacitate anuală de 30 de milioane de metri pătraţi de plăci din gips-carton, destinate segmentelor rezidenţial, comercial şi industrial. Fabrica va prelucra materie primă extrasă din carierele de ghips de la Leghia-Dumbrava, localizate la o distanţă de aproximativ 15 kilometri. Din punct de vedere logistic, producţia autohtonă va optimiza lanţul de aprovizionare prin reducerea distanţelor de transport şi a timpilor de livrare atât pentru piaţa din România, cât şi pentru ţările limitrofe, se arată în comunicatul de presă.

„Investiţia de la Huedin reprezintă un pas important în dezvoltarea Knauf în România. Noua fabrică ne va permite să răspundem mai bine cererii tot mai mari pentru materiale de construcţii moderne şi, în acelaşi timp, să contribuim la dezvoltarea economică a comunităţii locale. Dincolo de cifre şi capacităţi de producţie, această investiţie vorbeşte despre încredere: în potenţialul pieţei, în partenerii noştri, dar si în oamenii din această regiune. Ne dorim să creăm locuri de muncă, să aducem tehnologii ultra-performante în România şi să susţinem dezvoltarea sustenabilă a industriei construcţiilor”, a declarat Mihai Marinescu, Director General al Knauf Gips România, potrivit sursei citate.

Proiectul industrial va genera în mod direct aproximativ 80 de locuri de muncă şi va crea oportunităţi comerciale subsecvente pentru furnizorii locali, companiile de transport şi prestatorii de servicii din regiune. Din perspectiva sustenabilităţii, infrastructura fabricii va integra soluţii de eficienţă energetică, inclusiv instalarea de panouri fotovoltaice, destinate reducerii amprentei de carbon şi optimizării consumului de resurse în procesul de producţie, comform sursei menţionate.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

29 iunie
Ediţia din 29.06.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2430
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5997
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6853
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0771
Gram de aur (XAU)Gram de aur596.5715

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb