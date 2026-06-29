Investiţie de 88 de milioane de euro: Fabrica Knauf de la Huedin va fi operaţională până la sfârşitul anului 2027

Lucrările de construcţie la noua fabrică de plăci din gips-carton a companiei Knauf Gips din Huedin, judeţul Cluj, înregistrează progrese logistice majore, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Proiectul, o investiţie strategică evaluată la 88 de milioane de euro, reprezintă una dintre cele mai mari dezvoltări recente din industria materialelor de construcţii din Europa de Est. Conform graficului de execuţie, fundaţia unităţii este finalizată, structura de rezistenţă este realizată în proporţie de 65%, iar montajul acoperişului se află în derulare, fabrica urmând să devină operaţională până la sfârşitul anului 2027, conform sursei citate.

Noua unitate de producţie va avea o capacitate anuală de 30 de milioane de metri pătraţi de plăci din gips-carton, destinate segmentelor rezidenţial, comercial şi industrial. Fabrica va prelucra materie primă extrasă din carierele de ghips de la Leghia-Dumbrava, localizate la o distanţă de aproximativ 15 kilometri. Din punct de vedere logistic, producţia autohtonă va optimiza lanţul de aprovizionare prin reducerea distanţelor de transport şi a timpilor de livrare atât pentru piaţa din România, cât şi pentru ţările limitrofe, se arată în comunicatul de presă.

„Investiţia de la Huedin reprezintă un pas important în dezvoltarea Knauf în România. Noua fabrică ne va permite să răspundem mai bine cererii tot mai mari pentru materiale de construcţii moderne şi, în acelaşi timp, să contribuim la dezvoltarea economică a comunităţii locale. Dincolo de cifre şi capacităţi de producţie, această investiţie vorbeşte despre încredere: în potenţialul pieţei, în partenerii noştri, dar si în oamenii din această regiune. Ne dorim să creăm locuri de muncă, să aducem tehnologii ultra-performante în România şi să susţinem dezvoltarea sustenabilă a industriei construcţiilor”, a declarat Mihai Marinescu, Director General al Knauf Gips România, potrivit sursei citate.

Proiectul industrial va genera în mod direct aproximativ 80 de locuri de muncă şi va crea oportunităţi comerciale subsecvente pentru furnizorii locali, companiile de transport şi prestatorii de servicii din regiune. Din perspectiva sustenabilităţii, infrastructura fabricii va integra soluţii de eficienţă energetică, inclusiv instalarea de panouri fotovoltaice, destinate reducerii amprentei de carbon şi optimizării consumului de resurse în procesul de producţie, comform sursei menţionate.