Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Investiţii de peste 1,5 miliarde lei în titlurile de stat FIDELIS VII

A.B.
Piaţa de Capital / 13 august, 15:53

Investiţii de peste 1,5 miliarde lei în titlurile de stat FIDELIS VII

Ministerul Finanţelor anunţă că ediţia FIDELIS derulată între 1 şi 8 august 2025 a atras investiţii de peste 1,5 miliarde lei prin 17.293 de ordine de subscriere, confirmând interesul ridicat pentru titlurile de stat, potrivit unui comunicat al instituţiei.

Pentru prima dată, a fost introdusă o tranşă în euro cu scadenţă de 10 ani, care a devenit cel mai popular instrument al ediţiei, cu subscrieri de peste 589 milioane lei (117 milioane euro), reprezentând 38% din total.

„Rezultatele de până acum confirmă că titlurile de stat FIDELIS rămân un instrument de economisire sigur şi atractiv pentru români. Peste 1,5 miliarde de lei au fost investiţi în doar câteva zile, ceea ce arată nu doar încrederea în statul român, ci şi interesul crescut pentru planificare financiară pe termen mediu şi lung”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Tranşa dedicată donatorilor de sânge a atras peste 3.000 de participanţi, care au investit peste 101 milioane lei şi 5,7 milioane euro, beneficiind de dobânzi cu 1% mai mari decât ofertele standard. Cele mai accesate emisiuni au fost cea în lei, cu scadenţă la doi ani şi dobândă de 7,20%, cu un total de peste 309 milioane lei, şi cea în euro, cu scadenţă la 10 ani şi dobândă de 6,50%, în valoare de peste 117 milioane euro. Au urmat emisiunea în lei pe şase ani, cu o dobândă de 7,90% şi investiţii de peste 92 milioane lei, precum şi emisiunea în euro pe doi ani, cu o dobândă de 3,10% şi peste 34 milioane euro atraşi.

Titlurile de stat FIDELIS pot fi tranzacţionate înainte de maturitate, câştigurile sunt neimpozabile, iar investitorii beneficiază de flexibilitate în administrarea şi diversificarea portofoliului.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 16:17)

    De ce sa mai bagi banii in imobiliare ptr un 5% brut cand scoti 6.5% NET din tiluri ?!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 17:02)

      Intrebarea de fapt e alta. De ce sa nu lasi statul sa se ocupe de banii tai cand stie mult mai bine decat tine ce trebuie sa faci cu banii tai?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 august

Citeşte Ziarul BURSA din 13 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 august
Ediţia din 13.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0633
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3173
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3791
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8596
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.1788

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb