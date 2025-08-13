Investiţii de peste 1,5 miliarde lei în titlurile de stat FIDELIS VII

Ministerul Finanţelor anunţă că ediţia FIDELIS derulată între 1 şi 8 august 2025 a atras investiţii de peste 1,5 miliarde lei prin 17.293 de ordine de subscriere, confirmând interesul ridicat pentru titlurile de stat, potrivit unui comunicat al instituţiei.

Pentru prima dată, a fost introdusă o tranşă în euro cu scadenţă de 10 ani, care a devenit cel mai popular instrument al ediţiei, cu subscrieri de peste 589 milioane lei (117 milioane euro), reprezentând 38% din total.

„Rezultatele de până acum confirmă că titlurile de stat FIDELIS rămân un instrument de economisire sigur şi atractiv pentru români. Peste 1,5 miliarde de lei au fost investiţi în doar câteva zile, ceea ce arată nu doar încrederea în statul român, ci şi interesul crescut pentru planificare financiară pe termen mediu şi lung”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Tranşa dedicată donatorilor de sânge a atras peste 3.000 de participanţi, care au investit peste 101 milioane lei şi 5,7 milioane euro, beneficiind de dobânzi cu 1% mai mari decât ofertele standard. Cele mai accesate emisiuni au fost cea în lei, cu scadenţă la doi ani şi dobândă de 7,20%, cu un total de peste 309 milioane lei, şi cea în euro, cu scadenţă la 10 ani şi dobândă de 6,50%, în valoare de peste 117 milioane euro. Au urmat emisiunea în lei pe şase ani, cu o dobândă de 7,90% şi investiţii de peste 92 milioane lei, precum şi emisiunea în euro pe doi ani, cu o dobândă de 3,10% şi peste 34 milioane euro atraşi.

Titlurile de stat FIDELIS pot fi tranzacţionate înainte de maturitate, câştigurile sunt neimpozabile, iar investitorii beneficiază de flexibilitate în administrarea şi diversificarea portofoliului.