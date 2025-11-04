Ioan Micula neagă acuzaţiile şi spune că percheziţiile sunt o intimidare a statului

Miliardarul Ioan Micula susţine că percheziţiile efectuate luni la companiile din grupul European Food and Drinks, deţinute împreună cu fratele său Viorel Micula, reprezintă „intimidări”, pe fondul conflictului juridic prelungit cu statul român, potrivit unui interviu acordat publicaţiei Bihoreanul.

„Ei vin la intimidare. Noi avem un conflict juridic cu statul român de 20 de ani, conflict care nu s-a terminat. (...) Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii a decis că România trebuie să plătească despăgubiri firmelor noastre, iar acea hotărâre este obligatorie între părţi”, a declarat Ioan Micula.

El a respins speculaţiile potrivit cărora ar fi părăsit ţara: „Nu am fugit nicăieri. De altfel, nu am primit vreo citaţie, nu ni s-a comunicat vreo acuzaţie. Vedem care va fi concluzia şi vom acţiona în consecinţă.”

Fraţii Micula sunt vizaţi într-un dosar penal privind delapidare şi evaziune fiscală, în care procurorii suspectează că ar fi transferat active în valoare de peste 160 milioane lei între firme aflate în aceeaşi sferă de control, pentru a evita recuperarea datoriilor către stat.

Potrivit Poliţiei Române, ancheta vizează un mecanism complex de înstrăinare a activelor din cadrul grupului European Food and Drinks, pus în aplicare după deciziile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi ale Tribunalului UE, prin care s-a stabilit că România trebuie să recupereze aproximativ 400 milioane de euro, considerate ajutor de stat acordat ilegal.

Ioan Micula a precizat că procurorii au avut acces complet la documente şi sedii, pe care le-au verificat „fără nicio opoziţie”.