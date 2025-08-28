Ioana Dogioiu: Guvernul pregăteşte şase proiecte de acte normative, pe care îşi va asuma răspunderea săptămâna viitoare

Guvernul pregăteşte şase proiecte legislative asupra cărora îşi va angaja răspunderea în Parlament, cel mai probabil luni, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Unul dintre proiectele noi vizează măsurile privind autorităţile de reglementare, fiind separat de cel referitor la guvernanţa corporativă. Documentele se află în prezent în procedura de avizare interministerială, care ar urma să fie finalizată joi. Vineri, de la ora 10:00, acestea vor fi analizate de Consiliul Economic şi Social, urmând să fie aprobate în şedinţa de Guvern programată pentru după-amiază.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că s-a ajuns la un acord în coaliţie pentru susţinerea Pachetului 2 de măsuri de redresare fiscal-bugetară. Acesta include cinci proiecte privind reforma administraţiei publice locale, pensiile magistraţilor, măsuri fiscale, reforma în sănătate şi a companiilor de stat. Obiectivul este ca toate aceste măsuri să intre în vigoare până la 1 octombrie.