Irak: Parlamentul a amânat din nou alegerea preşedintelui ţării

Parlamentul irakian a amânat duminică, pentru a doua oară în doar câteva zile, alegerea preşedintelui ţării, pe fondul unor negocieri politice intense şi al tensiunilor cu Statele Unite privind numirea viitorului şef al guvernului, relatează AFP.

Votul a fost amânat din lipsă de cvorum, fără ca o nouă dată să fie stabilită până în prezent, potrivit agenţiei oficiale de presă INA, citată de AFP.

Conform sistemului de împărţire a puterii aflat în vigoare în Irak, funcţia de prim-ministru revine unui şiit, cea de preşedinte al parlamentului unui sunnit, iar preşedinţia ţării, un post în mare parte onorific, este rezervată unui reprezentant al comunităţii kurde, aminteşte AFP.

Partidele kurde nu au reuşit să ajungă la un acord asupra unui candidat comun, care ar trebui ulterior să fie susţinut de celelalte blocuri politice şi să obţină o majoritate de două treimi în parlament, potrivit AFP.

După alegerea preşedintelui, acesta va avea la dispoziţie 15 zile pentru a desemna un prim-ministru, mai notează AFP.

Funcţia de premier ar urma să îi revină lui Nouri al-Maliki, validat de principala coaliţie şiită, relatează AFP.

Această perspectivă a provocat reacţia dură a preşedintelui american Donald Trump, care a avertizat marţi că Statele Unite „nu vor mai veni în ajutorul” Irakului dacă Nouri al-Maliki, considerat apropiat de Iran, va reveni la putere, potrivit AFP.

Nouri al-Maliki, care a mai fost prim-ministru de două ori, a părăsit funcţia în 2014, în urma presiunilor exercitate de Washington, aminteşte AFP.

În pofida avertismentelor americane, acesta a primit din nou sâmbătă sprijinul Cadrului de coordonare, o alianţă de facţiuni şiite cu legături mai mult sau mai puţin strânse cu Iranul, relatează AFP.

Totuşi, liderii acestei alianţe sunt divizaţi, potrivit unor surse apropiate coaliţiei, unii dintre ei dorind retragerea lui al-Maliki de teama unor eventuale sancţiuni americane în cazul revenirii sale la putere, notează AFP.

După decenii de conflicte şi instabilitate, Irakul a intrat recent într-o perioadă de relativă stabilitate, însă economia ţării, încă fragilă, riscă să fie afectată de măsurile punitive ale Statelor Unite, care au sancţionat deja mai multe entităţi acuzate că au ajutat Iranul să ocolească sancţiunile americane, potrivit AFP.