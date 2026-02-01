Iranul „ne vorbeşte, şi vom vedea dacă putem face ceva”, afirmă Trump

Donald Trump a declarat, sâmbătă, că Iranul poartă discuţii cu Statele Unite, fără a da însă detalii, în contextul în care Teheranul pare să prefere diplomaţia în faţa ameninţării unui atac american, relatează AFP.

„Iranul discută cu noi şi vom vedea dacă putem face ceva”, a afirmat Trump pentru canalul Fox News, reiterând că SUA dispun de numeroase nave de război în Orientul Mijlociu, potrivit AFP.

Într-un interviu acordat Fox News, Trump a subliniat că iranienii „sunt în curs de negociere” şi a menţionat că nu poate dezvălui planurile americane aliaţilor din Golf din motive de securitate, conform AFP.

„Nu le putem dezvălui planul. Dacă le-aş dezvălui planul nostru, ar fi aproape la fel de grav ca şi cum ţi l-aş dezvălui ţie, ba chiar mai grav, de fapt”, a spus preşedintele american, transmite AFP.

Trump a reafirmat în ultimele zile îndoielile privind o operaţiune militară împotriva Teheranului, precizând vineri că Iranul doreşte „să încheie un acord” privind programul nuclear şi că a emis un ultimatum, potrivit AFP.

La rândul său, preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat că un război nu este în interesul nici al Iranului, nici al Statelor Unite, exprimând dorinţa de a privilegia diplomaţia, informează AFP.

„Republica Islamică Iran nu a căutat şi nu caută în niciun caz războiul şi este profund convinsă că un război nu ar fi în interesul Iranului, al Statelor Unite sau al regiunii”, a spus Pezeshkian într-o convorbire telefonică cu omologul său egiptean Abdel Fattah al-Sissi, potrivit unui comunicat al preşedinţiei iraniene, citat de AFP.

Preşedintele iranian a subliniat că „soluţionarea disputelor prin diplomaţie a fost întotdeauna o prioritate” pentru Republica Islamică Iran, arată AFP.

În paralel, prim-ministrul şi şeful diplomaţiei din Qatar, şeicul Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, s-a deplasat sâmbătă la Teheran, informează AFP.

Cu ocazia întâlnirii cu Ali Larijani, secretarul celei mai înalte instanţe de securitate din Iran, liderul qatarian „a reafirmat sprijinul ţării sale pentru eforturile de reducere a tensiunilor şi de găsire a unor soluţii paşnice care să asigure securitatea şi stabilitatea regiunii”, a precizat AFP.