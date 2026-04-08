Iranul confirmă că a atacat Kuweitul şi EAU

Iranul a lansat miercuri atacuri împotriva Kuweitului şi Emiratelor Arabe Unite (EAU), după noi atacuri aeriene asupra instalaţiilor petroliere iraniene, în pofida armistiţiului acceptat de SUA şi Iran, a anunţat televiziunea de stat iraniană, informează Agerpres.

'Atacurile cu rachete şi drone împotriva Emiratelor Arabe Unite şi Kuweitului au avut loc la câteva ore după ce au fost lovite instalaţii petroliere de pe insula (iraniană) Lavan', a precizat postul citat, după ce ambele state din Golf au semnalat că au fost lovite de atacuri iraniene.

Rafinăria de pe insula Lavan 'a fost ţinta unui atac laş' în jurul orei 6:30 dimineaţa, nu sunt victime, dar atacul a provocat un incendiu la instalaţiile rafinăriei, a mai menţionat televiziunea iraniană.

Iranul şi SUA au convenit noaptea trecută un armistiţiu de două săptămâni, timp în care vor negocia încheierea războiului lansat de SUA şi Israel pe 28 februarie.