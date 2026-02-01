Iranul declară „teroriste” armatele europene

Iranul consideră armatele statelor europene drept „grupări teroriste”, a declarat duminică preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, după decizia Uniunii Europene de a desemna Gardienii Revoluţiei Islamice drept „organizaţie teroristă”, conform news.ro.

„În conformitate cu articolul 7 din legea privind contramăsurile referitoare la desemnarea Gardienilor Revoluţiei Islamice ca organizaţie teroristă, armatele ţărilor europene sunt considerate grupări teroriste”, a afirmat Mohammad Bagher Ghalibaf, într-un discurs susţinut în Parlament, transmite sursa.

Declaraţia a fost făcută în timp ce preşedintele Legislativului şi ceilalţi deputaţi purtau uniforme ale Gardienilor Revoluţiei, în semn de solidaritate cu această structură militară, adaugă sursa.

Deocamdată, consecinţele imediate ale deciziei anunţate de autorităţile iraniene nu sunt clare, indică news.ro.