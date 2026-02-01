Iranul declară „teroriste” armatele europene

Iranul consideră armatele statelor europene drept „grupări teroriste”, a declarat duminică preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, după decizia Uniunii Europene de a desemna Gardienii Revoluţiei Islamice drept „organizaţie teroristă”, conform news.ro.
„În conformitate cu articolul 7 din legea privind contramăsurile referitoare la desemnarea Gardienilor Revoluţiei Islamice ca organizaţie teroristă, armatele ţărilor europene sunt considerate grupări teroriste”, a afirmat Mohammad Bagher Ghalibaf, într-un discurs susţinut în Parlament, transmite sursa.
Declaraţia a fost făcută în timp ce preşedintele Legislativului şi ceilalţi deputaţi purtau uniforme ale Gardienilor Revoluţiei, în semn de solidaritate cu această structură militară, adaugă sursa.
Deocamdată, consecinţele imediate ale deciziei anunţate de autorităţile iraniene nu sunt clare, indică news.ro.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 01.02.2026, 10:04)
ATRIBUINDU-SI RECIPROC ACELEASI ,,CALITATI" UNUL CELUILALT, CELE DOUA STATE SE COMPORTA CA NISTE COPII CE SE CEARTA!
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 01.02.2026, 10:22)
cum adică își atribuie reciproc?
După ce te buzunărește unul pe stradă, dacă strigă la tine că ești hoț înseamnă că sunteți niște copii care se ceartă?!?
logică de tâmplar.... :
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 01.02.2026, 11:11)
:)))) pericolul vine din alta parte, nu din UE.
Regimului din Iran îi e cald cu dinții în gură.